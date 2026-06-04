◆第２９回大和川大会（５月３０日・グレープヒルスポーツ公園） ▽中学生の部・決勝 神戸ボーイズ５―３南都ボーイズ

「第２９回大和川大会」も決勝が行われ、神戸ボーイズ（兵庫県東支部）が大会初Ｖ。ジュニアの部は大津瀬田ボーイズ（滋賀県支部）が制した。

最終打者の三飛がグラブに収まると、神戸ナインがマウンドへ駆け出した。序盤に重ねた５得点を守って逃げ切り。大会初優勝で、出場３１チームの頂点に立った。

初回１死一、三塁で絹川が先制二塁打。「みんながつないでくれた。得点することしか考えていなかった」。塁上で雄たけびを上げた４番の一打で火がつき、４点先行した。２回にも「自分が塁に出てつなげることが仕事」というリードオフマン・杉本に、横山も連続三塁打で続き加点した。

先発・岩崎は４回に味方の失策が絡み、不運な３失点を喫した。それでも、女房役の絹川が３度の盗塁刺。２回には三塁手・桑田主将が本塁へ好返球で得点を阻止するなど、投手陣をサポートした。打っても２安打の主将は「いい形で終われた。この流れを維持して全国大会予選に臨みたい」と期待を膨らませた。