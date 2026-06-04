◆ＺＥＴＴ旗争奪 第３３回日本少年野球中四国春季大会（５月３０、３１日・倉敷市営球場ほか） ▽中学生の部・決勝 宇和島ボーイズ９―８金光ボーイズ＝延長８回＝

「ＺＥＴＴ旗争奪 第３３回日本少年野球中四国春季大会」（報知新聞社など主催）の決勝が、５月３１日に行われた。中学生の部は宇和島ボーイズ（四国支部）が１３年ぶり２度目の制覇。小学生の部は大洲ボーイズ（同）が初優勝を飾り、中四国王者に輝いた。「第２９回大和川大会」も決勝が行われ、神戸ボーイズ（兵庫県東支部）が大会初Ｖ。ジュニアの部は大津瀬田ボーイズ（滋賀県支部）が制した。

喜びを抑えられなかった。延長８回、宇和島・五島の打球が右翼手の頭上を越えた。同点の三塁走者に続き一塁から清家が拳を握り、跳びはねてサヨナラＶの生還。ベンチを飛び出したナインに包み込まれたヒーローは「絶対打ってやると。ストレートに張っていた。気持ち良かった」。歓喜の輪の中心で、１３年ぶりの大会制覇に舞った。

優勝へつないだのは清家だ。タイブレークの延長で先に３点勝ち越された。１点差に迫った２死二塁で代打。アウトなら終戦の重圧も何の中前へ快打し、その後の劇打を呼んだ。仲間が「天然」と称した背番号３は「覚えてない。もう忘れた。三振しないことだけ」とひょうひょうと答えた。

エースで４番の舩見を家庭の事情で欠きながら、昨秋に続きつかんだ中四国王者の価値は大きい。寿崎主将は「ジャイアンツカップも春も（支部予選で）負けて、今大会は絶対に取ろうと話していた。気を抜かずに全員で戦えば、全国出場は通過点。全国で上位を目指せるチームと思っている」と自信をにじませた。