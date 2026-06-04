今月７日に行われるレアル・マドリード（スペイン）の会長選挙へ向けて両陣営のアピールが激化、公約としてチーム補強の目玉を明かし始めている。新人のスペイン人実業家のエンリケ・リケルメ氏がノルウェー代表ＦＷアーリング・ハーランドの獲得を約束する一方、再選を目指すフロレンティーノ・ペレス氏はジョゼ・モウリーニョ監督の再任とフランス代表ＤＦイブラヒマ・コナテの獲得をするとしている。スペインのスポーツ紙、マルカなどが伝えている。

リケルメ氏は３日、スペインのテレビ局アンテナ３のトーク番組に出演。ハーランドの名前が入った背番号９のユニホームを手に「（獲得すると公言している）これらの選手たち（ロドリ、ハーランド）に関する私の公約が果たされなければ、来季全てのソシオの会費を全額負担する」と宣言した。

もっともスペインのスポーツ紙、アスによると、ハーランドの代理人と父親は「非常に面白い話だが事実ではない。マドリード会長選挙の両候補の最善をお祈りする」との見解を示している。

対する現職のフロレンティーノ・ペレス氏は同日、ジョゼ・モウリーニョ監督とイブラヒマ・コナテを獲得する方針を発表。さらに「あらゆるポジションで偉大な選手たちと共にチームを強くする」と話している。