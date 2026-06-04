千賀健永、“母ゆずり”のまつ毛でビューティー賞に選出 40代部門・矢田亜希子と美のこだわりで共感
6人組グループ・Kis-My-Ft2の千賀健永が4日、都内で行われた『素まつげビューティーアワード』授賞式に登壇した。美しい自まつげ（素まつげ）をもつ著名人を次世代のビューティーアイコンとして表彰する同賞において、20代部門に本田望結、30代部門に千賀、40代部門に矢田亜希子が選出された。
【全身ショット】ビシッと黒ジャケットでキメた千賀健永
千賀は「このまつ毛は母の遺伝。このようなすてきな賞をいただけたのは母のおかげ。本当に感謝しています。目力があると言っていただくことが多いのですがこのような賞につながったのは心からうれしい」と喜んだ。
普段から「目元は乾燥するのでアイクリームやアイセラムは使います。むくみやすいのでEMSで眼輪筋をケアしたりしています」と意識。「ビタミンも昔からとるようにしているのですが、自分でいうのもなんですがすてきなまつ毛が生まれたんじゃないかな」と内側からのケアにも自信を込めた。
またステージでは「ビューラーやマスカラをつけている」といい「目の印象が強くなって、抜かれたときにぱっと覚えてもらえるような目力ができることもある」とこだわりも。「スキンケアも大事ですが外見の印象を向上ささたかったら、目元のケアをしっかりすることは大事」と熱弁した。
この日、プレゼンターも務めた矢田もアイケアは「常に意識しています」といい「仕事柄ビューラーやマスカラをすることも多い。普段はなにもしない。素の状態でいる。メイクオフでもスチーマーをかけて丁寧におとす。アイセラムをして上用のアイクリーム、下用のアイクリームをつける。毎日頑張っております」と笑顔で報告。
「年齢で重ねてメイクで隠すのは絶対によくない。素を大切にしないといけない。毎日の積み重ねでスキンケアやまつ毛ケアを頑張っています」と力説する矢田に千賀はそんな日々の積み重ねに千賀は「努力って感じじゃないよね」と深く共感。「楽しいですよね」と応じる矢田に「楽しんでやるものです」と共感し合っていた。
【全身ショット】ビシッと黒ジャケットでキメた千賀健永
千賀は「このまつ毛は母の遺伝。このようなすてきな賞をいただけたのは母のおかげ。本当に感謝しています。目力があると言っていただくことが多いのですがこのような賞につながったのは心からうれしい」と喜んだ。
またステージでは「ビューラーやマスカラをつけている」といい「目の印象が強くなって、抜かれたときにぱっと覚えてもらえるような目力ができることもある」とこだわりも。「スキンケアも大事ですが外見の印象を向上ささたかったら、目元のケアをしっかりすることは大事」と熱弁した。
この日、プレゼンターも務めた矢田もアイケアは「常に意識しています」といい「仕事柄ビューラーやマスカラをすることも多い。普段はなにもしない。素の状態でいる。メイクオフでもスチーマーをかけて丁寧におとす。アイセラムをして上用のアイクリーム、下用のアイクリームをつける。毎日頑張っております」と笑顔で報告。
「年齢で重ねてメイクで隠すのは絶対によくない。素を大切にしないといけない。毎日の積み重ねでスキンケアやまつ毛ケアを頑張っています」と力説する矢田に千賀はそんな日々の積み重ねに千賀は「努力って感じじゃないよね」と深く共感。「楽しいですよね」と応じる矢田に「楽しんでやるものです」と共感し合っていた。