SCUUがアトレ恵比寿で初POPUP開催！限定先行アイテムと特典に注目♡

ランジェリーブランド「SCUU（スクー）」が、ブランド初となるPOPUP SHOPをアトレ恵比寿で開催します。会場では2026年春夏の新作アイテムや人気商品の再入荷アイテムに加え、先行発売商品も登場。ランジェリーだけでなく、カップ付きインナーやワンマイルウエアなど、日常に寄り添うアイテムも豊富に揃います。SCUUならではの美しいシルエットと心地よい着用感を実際に体感できる特別なイベントです♡

アトレ恵比寿で初のPOPUP開催

SCUU初となるPOPUP SHOPは、2026年6月2日（火）から6月14日（日）までアトレ恵比寿 本館4階フォンテーヌテラスにて開催されます。

会場では新作コレクションだけでなく、これまでオンラインで気になっていたアイテムを実際に手に取って試せるのも魅力。

デザイナーやフィッターによるサポートも受けられるため、自分にぴったりのランジェリー選びが楽しめます。

期間：2026年6月2日（火）～6月14日（日）

営業時間：10:00～20:00

場所：アトレ恵比寿 本館4階 フォンテーヌテラス

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先行発売される注目アイテム

今回のPOPUPでは、2026年春夏の新作ランジェリーシリーズを先行販売します。

新作ブラには、なめらかでとろけるような肌触りが魅力のモダール素材を採用。ノンワイヤーでありながら、SCUU独自の構造によって高いフィット感を実現しています。

バストを自然に包み込みながら支える設計で、快適さと美しいシルエットを両立。

さらに背面にホックがないデザインのため、バックスタイルもすっきり。シアートップスや背中見せファッションとのレイヤードも楽しめます。

同シリーズでは、

・新作ノンワイヤーブラ

・ブラキャミソール

・吸水サニタリーショーツ

も同時発売予定です。

また、モデル・山本優希さんとのコラボレーションによるビーチウエア2型も先行販売。夏のおしゃれをさらに楽しめる注目アイテムとして期待が高まっています。

フィッティング体験と限定特典も

会場ではすべての商品を試着可能。フィッターによる採寸サービスやランジェリーのフィッティングサポートを受けることができ、自分に合ったサイズやデザインをじっくり選べます。

また、POPUP限定のオリジナルバッグも用意。購入した商品は限定バッグに入れて持ち帰ることができます。

トラベルシーンや日常使いにも活躍するデザインとなっており、ノベルティとしても魅力的です。

さらに、会場限定キャンペーンや人気ショーツのプレゼント企画など、お得な特典も多数実施予定。来場するだけでもワクワクするような特別な空間が広がります♪

SCUUの魅力を直接体感できる特別な機会

SCUU初のアトレ恵比寿POPUP SHOPは、新作ランジェリーやビーチウエアの先行販売だけでなく、フィッティングサービスや限定ノベルティなど魅力が盛りだくさん。

ブランドの世界観を実際に感じながら、自分にぴったりの一着と出会える貴重な機会です。

ランジェリー選びをもっと楽しく、もっと自由にしてくれるSCUUのPOPUPで、この夏のおしゃれをアップデートしてみてはいかがでしょうか♡