「第６４回六甲盃」（４日、園田）

２番人気で地元のダンテバローズが２番手から差し切り、ＪＲＡから転入して３連勝で重賞初制覇を成し遂げた。２着は５番人気のインベルシオンが逃げて粘り込み、３着には３番人気のエイシンレオが後方から鋭く伸びて入った。

ダンテバローズが予定通りに六甲盃を制覇した。大逃げを打ったインベルシオンに２周目向正面では５馬身も離されていたが、最後は難なく差し切った。「ＪＢＣを目指している馬なので、ここは落とせなかった」と新子雅師。秋の目標に向けて順調に軌道に乗った。

前走の六甲盃トライアル競走では出負けしたが、本番では初手から２番手で追走。「今回は脚が違った。絞れていたので動きが良かった。遊ぶところもなかったし、これからが楽しみ」と小牧太。マイナス１１キロの馬体重は完調の証明だった。

次走は未定だが、秋は金沢で白山大賞典（９月２２日）からＪＢＣクラシック（１１月３日）へローテを指揮官は思い描く。ともに２１００メートルのタフなレースだ。「長距離のダートグレードを勝っていないので、ダンテバローズで達成したい。金沢の馬場ならチャンスはある」と新子雅師。夏は悲願達成の準備に費やす。