コメが余って価格が下がっている中、米穀店では現状どうなっているのでしょうか。

【写真を見る】倉庫には“大量のコメ” 抱える在庫は例年の約2倍｢新米が出るまでになくしたい｣ 中東情勢の影響で袋は入りづらく

訪ねたのは、愛知県岡崎市にある渡辺米穀店。“令和のコメ騒動”には苦しんできましたが、やっと販売価格が落ち着いてきました。

（渡辺米穀店 渡邊正明店主）

Q.5キロで3100円 去年と比べたら相当安い？

「この値段では、去年は販売できなかった」



Q.去年は5キロでいくらだった？

「3700円くらい」





「新米が出るまでに在庫をなくしたい」

販売価格は、今年1週目（2025年12月29日～2026年1月4日）に4416円となりましたが、徐々に下がり、5月18日～24日の週は3692円に。約10か月ぶりに3700円を下回りました。

しかし…



（渡邊店主）

「備蓄米が入って、消費も落ちている中で“コメ離れ”。令和7年産のコメは普通に取れたので、在庫も過去最大と言われている」

去年は1キロ920円だった北海道産「ゆめぴりか」は、年明けから3回値下げ。6月2日は860円でした。



（渡邊店主）

Q.1キロ60円は結構下がっている？

「下げていかざるを得ない。この先どのコメも価格を下げて、とにかく新米が出るまでには在庫をなくしたい」

倉庫には“大量のコメ”

倉庫も見せてもらいました。



（渡邊店主）

「早くこの辺に並んでいるのは、なくなっていかないと…」

抱えている令和7年産のコメをなんとか売り切りたいところですが…



（渡邊店主）

「ほかにも低温倉庫を借りているので、そこにはまだまだ在庫がある」



渡辺さんは、去年9月に備蓄米10トンを仕入れる際に新たに倉庫を借り、いまはその倉庫にも令和7年産のコメを抱えています。

「在庫は例年と比べると2倍くらい」

（渡邊店主）

「例年からいうと在庫量は多い」

Q.どのくらい多い？

「例年と比べると2倍くらいある。（去年と比べたら）かなり在庫量がある」

この先が非常に心配だと言います。



（渡邊店主）

Q.この先コメのたたき売りになる？

「いま そういう状況になりつつある。新米の時期までにできるだけ減らさないと。（今の在庫が）もし残ったとしても、長い期間かけて減らすしかない。古米になってしまうけれど」

中東情勢の影響でコメの袋が入りづらく… 価格も1.5倍に

さらに、問題は…



（渡邊店主）

「袋が入りにくくなってきている。袋を頼んでも来ない」

コメを売る時に必要な袋が、中東情勢の影響で不足しています。コメを小分けして販売する際に必要な袋、1枚2円が6月から4円に。また、5キロと10キロ用の袋は次の仕入れでは1.5倍ほどの価格になりそうだと言います。



（渡邊店主）

Q.コメが安くないと売れない中、価格転嫁は難しい？

「いま価格転嫁できるタイミングではない」

飲食店や企業給食など…積極的に“販路開拓”へ

新米の時期が迫ってくる中で、袋がないという状況は何とか避けたいと話す渡邊さん。



（渡邊店主）

Q.新米が出ても対応できる？

「微妙なところ…（中東情勢の）状況が変わってくれないと、ドキドキしながら売らなければいけなくなる」

コメ政策の影響を大きく受ける全国の販売店。国が手厚く守ってくれるわけでもないので…



（渡邊店主）

「販路開拓も積極的にやっていかなければいけない。飲食店とか企業給食なども含めて、営業活動をもう少し活発にしないといけないかなと思う」