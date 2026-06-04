温泉付きデザイナーズ戸建てが＜98万円＞4SSLDK も1000万円以下！㊙おすすめ物件：所さんのそこんトコロ
「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」（毎週金曜夜8時）。
5月29日(金)に放送された「秘境不動産 誰も知らない超おすすめ物件ありませんか!?」をプレイバック。
【動画】温泉付きデザイナーズ戸建てが＜98万円＞5SDKも1,000万円以下！㊙おすすめ物件
一般的に不動産店といえば駅前や繁華街に店舗を構えているイメージだが、なぜか秘境に店を構える不動産店が存在する。いったい誰が利用し、どのような物件を扱っているのか？
その実態を探るため、本間キッド（や団）が訪れたのは、栃木県矢板市。JR片岡駅から人気のない山道を歩くこと約2時間、ようやくたどり着いたのは不動産屋さんというより、ロッジのような建物。
迎えてくれたのは代表の石川さん。室内には宅地建物取引業者票が掲げられており、不動産屋さんで間違いないようた。
石川さんは23年前に住宅会社を退職して独立。大好きなDIYを思う存分楽しめる場所を求めてこの土地を購入し、秘境での不動産業を始めたそう。
基本的にはメールと電話での問い合わせが主で、お客さんが直接訪ねてくるのは「年間数えるほど」。仲介業だけでなく、雨どいや防犯カメラの設置など、得意のDIYを活かしたアフターサービスも貴重な収入源だという。
現在扱っているのは、宇都宮市以北を中心とした田舎暮らし向け物件。1,000万円前後の田舎暮らし物件を中心に、約80件を取り扱っている。
これまでに売った物件の中には、温泉付きのデザイナーズ戸建て住宅がなんと98万円だったケースも！
破格の理由は構造体の老朽化。倒壊の可能性があったため、リフォームできる人が購入したという。
実際に販売中の物件を見せてもらった。
こちらの物件は、昭和57年築ながら間取りは6DKで納戸付き。大家族でも十分暮らせそうな広さで、価格はなんと980万円！
さらに、平成2年築の4SSLDKで5台分の駐車場付きという物件も。温泉付き分譲地にもかかわらず、価格はなんと700〜800万円と破格だ。
続いて、現在売り出し中の物件の中から、おすすめの一軒も紹介してくれた。
こちらは、J R大金駅から車で15分ほどの場所にある、庭と倉庫付きの5SDK。築年数は不詳だが、価格はなんと980万円。
敷地内には本格的なピザ窯を完備。さらに建物内には、うどん打ち専用スペースまで設けられている。
別荘として利用されていたため状態も良好で、キッチンや浴室などの水回りは10年前にリフォーム済み。まさに田舎暮らしへの憧れを詰め込んだような一軒だ。
さらに、番組を見て購入した人には栃木県産コシヒカリ30キロをプレゼント。気になる間取りや外観はTVerでチェックを！
5月29日(金)に放送された「秘境不動産 誰も知らない超おすすめ物件ありませんか!?」をプレイバック。
【動画】温泉付きデザイナーズ戸建てが＜98万円＞5SDKも1,000万円以下！㊙おすすめ物件
一般的に不動産店といえば駅前や繁華街に店舗を構えているイメージだが、なぜか秘境に店を構える不動産店が存在する。いったい誰が利用し、どのような物件を扱っているのか？
その実態を探るため、本間キッド（や団）が訪れたのは、栃木県矢板市。JR片岡駅から人気のない山道を歩くこと約2時間、ようやくたどり着いたのは不動産屋さんというより、ロッジのような建物。
石川さんは23年前に住宅会社を退職して独立。大好きなDIYを思う存分楽しめる場所を求めてこの土地を購入し、秘境での不動産業を始めたそう。
基本的にはメールと電話での問い合わせが主で、お客さんが直接訪ねてくるのは「年間数えるほど」。仲介業だけでなく、雨どいや防犯カメラの設置など、得意のDIYを活かしたアフターサービスも貴重な収入源だという。
現在扱っているのは、宇都宮市以北を中心とした田舎暮らし向け物件。1,000万円前後の田舎暮らし物件を中心に、約80件を取り扱っている。
これまでに売った物件の中には、温泉付きのデザイナーズ戸建て住宅がなんと98万円だったケースも！
破格の理由は構造体の老朽化。倒壊の可能性があったため、リフォームできる人が購入したという。
実際に販売中の物件を見せてもらった。
こちらの物件は、昭和57年築ながら間取りは6DKで納戸付き。大家族でも十分暮らせそうな広さで、価格はなんと980万円！
さらに、平成2年築の4SSLDKで5台分の駐車場付きという物件も。温泉付き分譲地にもかかわらず、価格はなんと700〜800万円と破格だ。
続いて、現在売り出し中の物件の中から、おすすめの一軒も紹介してくれた。
こちらは、J R大金駅から車で15分ほどの場所にある、庭と倉庫付きの5SDK。築年数は不詳だが、価格はなんと980万円。
敷地内には本格的なピザ窯を完備。さらに建物内には、うどん打ち専用スペースまで設けられている。
別荘として利用されていたため状態も良好で、キッチンや浴室などの水回りは10年前にリフォーム済み。まさに田舎暮らしへの憧れを詰め込んだような一軒だ。
さらに、番組を見て購入した人には栃木県産コシヒカリ30キロをプレゼント。気になる間取りや外観はTVerでチェックを！