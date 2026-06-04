菅井友香、泥酔の演技に反響「酔っ払って積極的になってる」「酔っ払い過ぎて可愛い」『水曜日、私の夫に抱かれてください』第10話【ネタバレあり】
テレビ東京のドラマNEXT『水曜日、私の夫に抱かれてください』（毎週水曜 0：30）の第10話が3日に放送され、菅井友香の泥酔した演技に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「積極的になってる」ラーメン店で酔っ払った菅井友香
29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（稲葉友）と順調に交際していた小吹蓉子（菅井友香）。ある日、史幸から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は史幸は既婚者だった。
意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥る蓉子は、神栖の妻・怜（入山法子）に謝罪のため会いに行くと、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか」と告げられる。“公認不倫”を続ける蓉子と本心の見えない怜、浮気をやめられない史幸の奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンスとなっている。
第10話では、史幸に衝撃の事実を告げられた上、思い出の品々を壊された蓉子が、呆然自失の中、八溝（濱田龍臣）からの連絡で出社する。残業後、二人は図らずも蓉子が史幸と初めて出会ったラーメン屋を訪れる。
八溝の素直な明るさに心を開いた蓉子は酒を飲んで泥酔。八溝を自分の部屋に招き入れた。蓉子の泥酔するシーンにはSNS上で「酔っ払って積極的になってる」「酔っ払い過ぎて可愛い」などの反響が寄せられている。
【場面写真】「積極的になってる」ラーメン店で酔っ払った菅井友香
29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（稲葉友）と順調に交際していた小吹蓉子（菅井友香）。ある日、史幸から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は史幸は既婚者だった。
第10話では、史幸に衝撃の事実を告げられた上、思い出の品々を壊された蓉子が、呆然自失の中、八溝（濱田龍臣）からの連絡で出社する。残業後、二人は図らずも蓉子が史幸と初めて出会ったラーメン屋を訪れる。
八溝の素直な明るさに心を開いた蓉子は酒を飲んで泥酔。八溝を自分の部屋に招き入れた。蓉子の泥酔するシーンにはSNS上で「酔っ払って積極的になってる」「酔っ払い過ぎて可愛い」などの反響が寄せられている。