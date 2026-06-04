お見送り芸人しんいち、R-1グランプリ優勝トロフィーを“前代未聞の査定に リアルな月収や生々しい懐事情も
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）の＃2が4日、放送される。
【写真】意外とデカい！前代未聞の査定となったしんいちの「R-1グランプリ優勝トロフィー」
本作は芸能人が自らの意思で売却可能な資産を手放し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ。番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と平成ノブシコブシ・吉村崇が続投。約2年半ぶりに芸能活動へ復帰した小島と、安定感ある進行で番組を支える吉村が、出演者たちの再起への挑戦やリアルな金銭事情を見届ける。
自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画には、毒舌×歌ネタで一躍ブレイクしたお見送り芸人しんいちが登場。「年々年収が上がっている」と語るしんいちのリアルな月収や、プライベートでのお金の使い道など、生々しい懐事情が次々と明かされる。
そんなしんいちが、いつか「自分のフットサル場を持つ」という夢のために査定へ出すのは、自身の芸人人生の勲章である『R-1グランプリ』の優勝トロフィー。専門家3人による多角的な査定が行われるが、提示された査定額は前代未聞の展開に。文化的価値やこれまでの実績を考慮したプロの鋭い見解を前に、しんいちが下した最終決断とは。
【写真】意外とデカい！前代未聞の査定となったしんいちの「R-1グランプリ優勝トロフィー」
本作は芸能人が自らの意思で売却可能な資産を手放し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ。番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と平成ノブシコブシ・吉村崇が続投。約2年半ぶりに芸能活動へ復帰した小島と、安定感ある進行で番組を支える吉村が、出演者たちの再起への挑戦やリアルな金銭事情を見届ける。
そんなしんいちが、いつか「自分のフットサル場を持つ」という夢のために査定へ出すのは、自身の芸人人生の勲章である『R-1グランプリ』の優勝トロフィー。専門家3人による多角的な査定が行われるが、提示された査定額は前代未聞の展開に。文化的価値やこれまでの実績を考慮したプロの鋭い見解を前に、しんいちが下した最終決断とは。