キンタロー。 （C）ORICON NewS inc.

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　お笑い芸人・キンタロー。が、3日放送のTBS系『水曜日のダウンタウン』（後10：00）に出演し、披露したネタが話題を集めている。

【動画】キンタロー。による「25年間娘を撮り続けたパパの記録」

　番組では今回、30秒以内ならなんでもアリのこのお笑い賞レース「30-1グランプリ」を放送。過去最多となるエントリー931組を勝ち抜いた40組の芸人たちが5つのブロックに分かれトーナメント決戦となった。

　キンタロー。が披露したのは「25年間娘を撮り続けたパパの記録」のネタ。コマ撮りのように表現を30秒間変え続け、娘の誕生から大きくなっていく様子を表現した。

　自身のXでもこの動画を公開。ファンからは「それ、真似する人、初めて！」「着眼点最高」「この人は天才だ」「よく浮かびましたね」「もはや芸というより作品だよね…」など、感嘆する声が多数寄せられている。