『水ダウ』で披露の30秒ネタに反響「この人は天才」「もはや芸というより作品」 キンタロー。に対して
お笑い芸人・キンタロー。が、3日放送のTBS系『水曜日のダウンタウン』（後10：00）に出演し、披露したネタが話題を集めている。
【動画】キンタロー。による「25年間娘を撮り続けたパパの記録」
番組では今回、30秒以内ならなんでもアリのこのお笑い賞レース「30-1グランプリ」を放送。過去最多となるエントリー931組を勝ち抜いた40組の芸人たちが5つのブロックに分かれトーナメント決戦となった。
キンタロー。が披露したのは「25年間娘を撮り続けたパパの記録」のネタ。コマ撮りのように表現を30秒間変え続け、娘の誕生から大きくなっていく様子を表現した。
自身のXでもこの動画を公開。ファンからは「それ、真似する人、初めて！」「着眼点最高」「この人は天才だ」「よく浮かびましたね」「もはや芸というより作品だよね…」など、感嘆する声が多数寄せられている。
【動画】キンタロー。による「25年間娘を撮り続けたパパの記録」
番組では今回、30秒以内ならなんでもアリのこのお笑い賞レース「30-1グランプリ」を放送。過去最多となるエントリー931組を勝ち抜いた40組の芸人たちが5つのブロックに分かれトーナメント決戦となった。
キンタロー。が披露したのは「25年間娘を撮り続けたパパの記録」のネタ。コマ撮りのように表現を30秒間変え続け、娘の誕生から大きくなっていく様子を表現した。
自身のXでもこの動画を公開。ファンからは「それ、真似する人、初めて！」「着眼点最高」「この人は天才だ」「よく浮かびましたね」「もはや芸というより作品だよね…」など、感嘆する声が多数寄せられている。