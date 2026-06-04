“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンを描いた伝記映画「Michael／マイケル」（12日公開）。海外では公開初週末に全世界で興行収入2億1740万ドル（約346億円）を稼ぎ出し、4週目には累計7億ドルを突破。音楽伝記映画では、9億ドルを超えた歴代第1位の「ボヘミアン・ラプソディ」（2018年）もすでに射程圏内の大ヒット作である。

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「ボヘミアン・ラプソディ」が興行的にも作品評価的にも成功を収めてから、音楽伝記映画は次々に作られてきた。主なものを挙げると、エルビス・プレスリー＝「エルヴィス」（22年）、ボブ・ディラン＝「名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN」（24年）、ブルース・スプリングスティーン＝「スプリングスティーン 孤独のハイウェイ」（25年）などがある。エルビスのパフォーマンスを完全にコピーした「エルヴィス」のオースティン・バトラー、若き日のボブ・ディランの歌声を再現した「名もなき者」のティモシー・シャラメら、俳優の熱演は話題になったが、興行的には「ボヘミアン──」以上のものはなかった。

「Michael／マイケル」のプロデューサーは、「ボヘミアン──」のグレアム・キング。伝説を超えるのはやはり伝説を作った者ということか。今作は、少年時代からマイケルのすべてを支配しようとする父親ジョセフ、彼を愛で支え続けた母親キャサリンとの関係を描きながら、孤独の中で父親の重圧から逃れるためにも自らのパフォーマンスと音楽のセンスを磨き、やがて音楽、ダンス、更には画期的なミュージックビデオの映像表現によって、新たな時代を切り開いたマイケルが、世界的に成功を収めるまでがつづられる。

劇中ではマイケルの名曲全27曲が披露されているが、実の甥ジャファー・ジャクソンがマイケルに抜擢された。彼のキレッキレのダンスやステージでのパフォーマンスは、実際のマイケルを知る世代が本物を追体験するのに十分な完成度。ジョン・ランディスが監督した「スリラー」の撮影風景。1983年にモータウン25周年記念特番でマイケルが「ビリー・ジーン」を歌うときに見せた、ムーンウオーク。88年のウェンブリースタジアムで7万人を超える観客の前で「バッド」を披露する場面など彼を象徴する名シーンが見事に再現されている。マイケルが持っていたカリスマ性を除けば、世界のファンが望みうる最高の仕上がりといえる。

またアメリカで音楽専門チャンネルのMTVが開局したのは81年だが、それを効果的に使って、「見せる音楽」をつくったのがマイケルだったこともよくわかる。現在につながる音楽パフォーマンスの礎をつくった彼に再び会えるこの映画が、日本ではどんな盛り上がりを見せるのか。その反響が楽しみだ。

（金澤誠／映画ライター）