ロンドン序盤は、ややドル安で推移 中東有事の緩和観測で＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ややドル安で推移している。イスラエルとレバノンの停戦枠組みが報じられ、米国とイランの協議も「週末合意の可能性」が米国側から示唆されたことが背景。これまで原油を押し上げていた有事リスクが薄まり、NY原油先物は95ドル台で上値重く揉み合っている。



為替市場では、G10通貨が総じてドル安方向に振れている。有事のドル買いの圧力に調整が入る格好。スウェーデンクローナ（SEK）が最も強く、ノルウェークローネ（NOK）がこれに続いた。ユーロ、ポンド、豪ドル、円も小幅にドル高を押し返し、全体としてドルは軟調な流れとなっている。一方、カナダドル（CAD）は唯一ドル高方向に動き、G10の中で最も弱い通貨となっている。



USD/SEK 9.3691（対ドル最強+0.27％） USD/CAD 1.3914（対ドル最弱-0.18％）

※％は直近24時間の対ドル変化率

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