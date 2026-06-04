◆ＺＥＴＴ旗争奪 第３３回日本少年野球中四国春季大会（５月３０、３１日・倉敷市営球場ほか） ▽小学生の部・決勝 大洲ボーイズ７―１広島安佐ボーイズ

「ＺＥＴＴ旗争奪 第３３回日本少年野球中四国春季大会」（報知新聞社など主催）の決勝が、５月３１日に行われた。中学生の部は宇和島ボーイズ（四国支部）が１３年ぶり２度目の制覇。小学生の部は大洲ボーイズ（同）が初優勝を飾り、中四国王者に輝いた。「第２９回大和川大会」も決勝が行われ、神戸ボーイズ（兵庫県東支部）が大会初Ｖ。ジュニアの部は大津瀬田ボーイズ（滋賀県支部）が制した。

強打で大会初制覇を飾った。大洲は初戦を毎回の１８得点で快勝すると、決勝でも７得点。春夏通じて初の中四国チャンピオンとなり、増田俊主将は「日本一を目指しているので、自信はあった。うれしい」と笑った。

２回に東灘が右越え三塁打。先制Ｖ打の６番打者は５回にも安打を放ち「今日は絶好調だった」と計８安打の打線をリードし、はにかんだ。

投げては３投手が無安打リレー。四死球とバッテリーエラーによる１失点に抑えた。先発・田口は２回途中から回った右翼の守備でも、右ゴロ２つと強肩を披露し「狙っていた」と満足げ。好内容での優勝にも、主将は「満足していない」と全国Ｖを目標に掲げた。