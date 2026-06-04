YOSHIKIプロデュースのXY、メンバー3人の卒業を発表 7月1日開催の『XY - UNTITLED -』で「グループでの活動を終了いたします」
YOSHIKIプロデュースのバンド＆ボーイズグループオーディション『YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X』から誕生したボーイズバンド・XY（エックスワイ）が4日、公式サイトを更新。7月1日をもって、P→★、KOSEI、MITCHYがグループを卒業することを発表した。
【写真】過去には…手越祐也を迎え、14人となっていたXY
同サイトでは「P→★・KOSEI・MITCHY卒業のご報告」と題し、「この度、2026年7月1日（水）をもちまして、P→★、KOSEI、MITCHYがグループを卒業する運びとなりました」と報告。「なお、3名は7月1日に開催される『XY - UNTITLED -』へ出演し、本公演をもってグループでの活動を終了いたします」と伝えた。
続けて「本公演は、これまでの歩みを総括し、次なるステージへと進むための重要な節目となる公演です。メンバーそれぞれが新たな可能性へと踏み出す、その瞬間をぜひ会場でご体感ください」と呼びかけた。
そして最後に「これまで応援してくださったファンの皆さま、関係者の皆さまへの感謝を胸に、最後のステージまで誠意をもって活動してまいります。何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と結んだ。
XYは、2022年、YOSHIKIがプロデュースするオーディション番組「YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X」が始動。KISSのジーン・シモンズ、世界的ソプラノ歌手のサラ・ブライトマン、マイケル・ジャクソン「THIS IS IT」の振付師トラヴィス・ペイン、HYDEなど、国内外から豪華なゲスト審査員を迎え、初回から合格者を発表するなど、前代未聞の展開でSNSを中心に話題を呼ぶ。2023年6月30日にYOSHIKIプロデュース曲「CRAZY LOVE」でエイベックスからメジャーデビュー。その後、24年10月には手越が電撃加入。その後、メンバーの脱退や手越がボーカルを務める「T.N.T」がプロジェクトから切り離されるなど、メンバーの入れ替わりがありながら、現在はHAYATO、JAY、KANJI、KICE、P→★、RAIA、KOSEI、MITCHYの8人で活動していた。
【写真】過去には…手越祐也を迎え、14人となっていたXY
同サイトでは「P→★・KOSEI・MITCHY卒業のご報告」と題し、「この度、2026年7月1日（水）をもちまして、P→★、KOSEI、MITCHYがグループを卒業する運びとなりました」と報告。「なお、3名は7月1日に開催される『XY - UNTITLED -』へ出演し、本公演をもってグループでの活動を終了いたします」と伝えた。
そして最後に「これまで応援してくださったファンの皆さま、関係者の皆さまへの感謝を胸に、最後のステージまで誠意をもって活動してまいります。何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と結んだ。
XYは、2022年、YOSHIKIがプロデュースするオーディション番組「YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X」が始動。KISSのジーン・シモンズ、世界的ソプラノ歌手のサラ・ブライトマン、マイケル・ジャクソン「THIS IS IT」の振付師トラヴィス・ペイン、HYDEなど、国内外から豪華なゲスト審査員を迎え、初回から合格者を発表するなど、前代未聞の展開でSNSを中心に話題を呼ぶ。2023年6月30日にYOSHIKIプロデュース曲「CRAZY LOVE」でエイベックスからメジャーデビュー。その後、24年10月には手越が電撃加入。その後、メンバーの脱退や手越がボーカルを務める「T.N.T」がプロジェクトから切り離されるなど、メンバーの入れ替わりがありながら、現在はHAYATO、JAY、KANJI、KICE、P→★、RAIA、KOSEI、MITCHYの8人で活動していた。