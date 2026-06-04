せっかくこだわって選んだ新居が、気づいたら昭和風に模様替えされていた…。これは帰ってきた瞬間にかなりショックを受けそうな予感しかしません。

お義母さん、少し自由にしすぎではないでしょうか!?

嫁が義母を追い返そうと試みた後、いったいどんな展開になるのでしょうか…！

>>【まんが】私の新居に義母が先に暮らしていました

(ウーマンエキサイト編集部)