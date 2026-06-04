ニューストップ > ライフスタイルニュース > 義母「しばらくここで暮らすわね？」って聞いてないよ！ 産後家に帰… 義母「しばらくここで暮らすわね？」って聞いてないよ！ 産後家に帰ったら義母の居座ってた!? 黙っていた夫は確信犯…？ 義母「しばらくここで暮らすわね？」って聞いてないよ！ 産後家に帰ったら義母の居座ってた!? 黙っていた夫は確信犯…？ 2026年6月4日 17時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ せっかくこだわって選んだ新居が、気づいたら昭和風に模様替えされていた…。これは帰ってきた瞬間にかなりショックを受けそうな予感しかしません。お義母さん、少し自由にしすぎではないでしょうか!?嫁が義母を追い返そうと試みた後、いったいどんな展開になるのでしょうか…！>>【まんが】私の新居に義母が先に暮らしていました(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】私の新居に義母が先に暮らしていました 「推し活グッズってゴミでしょ」ラストライブのグッズと26年分の思い出をけなした夫を娘が一喝した話 意中の女性の前で大恥…苦しい言い訳が止まらない【釣った魚にエサはやらん Vol.29】