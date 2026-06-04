フリーアナウンサーの有働由美子（57）が4日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲストとして生出演。阪神の試合結果が自身に与える影響について語った。

阪神ファンの有働に対し、リスナーから「有働さんは長いファン歴の中でトホホなお話はありますか。負けがこんでいるときのメンタルコントロール法なんかもお聞きしたいです」との質問が寄せられた。

有働は阪神の調子が良くない時期もあったと言われ「そうですね。それはそれで、勝ってても、負けるんだろうな、逆転されて。あ、ほらやっぱりねみたいな。謎の精神安定剤みたいな。最初から想定しとく、最悪な事態をっていう癖がついているので」と語り、強くなった「最近の方がむしろ怖いっていうか。負けると悔しいとかこういう感じなんだっていうのは最近ですね」と打ち明けた。

「ただやっぱり何かデーゲームとかで負けると、夜の放送には影響が出る」とぶっちゃけ。「本当に一気に…。見ちゃうとなるので、なるべく見ないようにするんですけれど。ちょっと（テレビやラジオを）つけちゃうと、次の打席まで、次の回までってなって。その結果負けると…。今、日曜の夜『有働Times』ってやっているんですけれど」と苦笑した。

同番組ではプロ野球全試合の結果を伝えているが、阪神が負けて重要なニュースが入ると「きょうはプロ野球はいいんじゃないって。きょうは大事なニュースをしっかりやろうって感じにはなります」と話して笑わせた。