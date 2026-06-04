赤ちゃんとのスキンシップを深める、ベビーマッサージ教室が秋田市で開かれました。



ママとコミュニケーションをとりながらのマッサージに赤ちゃんたちもご機嫌です。



秋田県総合公社が開催しているベビーマッサージ教室。



ベビーサロンを運営する中川典子さんが講師をつとめ、生後4か月から8か月までの赤ちゃんが参加しました。





中川さんによりますと、親子でのスキンシップは赤ちゃんの運動機能や内臓機能のほか、自己肯定感も高め、心と体の成長につながるということです。また、子どもの反応を知ることで、親にとっても育児に自信を持つことにつながるといいます。抱っこしながらでもできるベビーマッサージ。参加者は子どもの機嫌や体調を見ながら言葉をかけることの大切さを教わりました。参加者「おうちでも保湿するときとかいろんなタイミングを見てふれあいの時間にしていければなと思ってます。ね？」廣田裕司アナウンサー「楽しかった？」赤ちゃん「はーい（ニコニコ）」「ばぶばぶ」ベビーマッサージ教室は来月まで合わせて5回行われます。赤ちゃんが手を動かすことで気持ちや要求を伝えるベビーサインについても学ぶことができます。※6月4日午後6時15分のABS news every.でお伝えします