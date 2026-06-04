公務員宿舎の共益費を着服し、オンラインカジノに使った罪などに問われている裁判官の男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。



裁判は即日結審し、検察は懲役3年を求刑しました。



在宅起訴されているのは湯沢簡易裁判所と横手簡易裁判所で裁判官を務めていた森本暁史被告52歳です。



起訴状などによりますと森本被告は2023年4月から去年5月までの間、公務員宿舎の共益費、合わせて278万円余りを着服。





その金の一部をオンラインカジノの賭博にあてた罪などに問われています。初公判で森本被告は「間違いありません」と述べ、起訴内容を認めました。被告人質問で森本被告は「単身赴任や住宅ローンで借金がかさみFX投資の利益で返済しようと考えたが損失を出しオンラインカジノに手を出した。」と説明。ギャンブル依存症の診断を受け、現在は月2回のペースで通院していることを明かしました。検察は「裁判官という立場で違法性を十分認識しながら横領や賭博を行ったことは悪質で法律を守る意識が欠如している」として懲役3年を求刑しました。弁護側は、横領した金を全額返済し深く反省しているとして執行猶予付きの判決を求めました。法廷で森本被告は「私のしたことで司法の信頼を損ねた。秋田のみなさまにご迷惑をおかけし申し訳ございません。」と涙ながらに話し、裁判は結審しました。判決は来月23日に言い渡されます。※6月4日午後6時15分のABS news every.でお伝えします