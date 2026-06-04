【カルディ最新セール】武蔵小山やイオンレイクタウンでも！6月5日以降スタートの″コーヒー豆特価＆商品10％オフ″対象店舗まとめ。
カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報が随時更新されています。
今回は2026年6月4日時点で発表されている、6月5日以降に開催の「お客様感謝セール」と「オープンセール」の情報をまとめました。
東京から広島まで...
「お客様感謝セール」と「オープンセール」は同様の割引が適用され、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。
オリジナルコーヒー豆の購入は1人10個までの個数制限があります。
対象店舗は以下の通りです。
【6月5日から9日】お客様感謝セール
・武蔵小山店（東京都）
【6月6日〜10日】お客様感謝セール
・エビスタ西宮店（兵庫県）
【6月10日から14日】お客様感謝セール
・ラフレ初生店（静岡県）
【6月11日から15日】お客様感謝セール
・Carrot St. SANCHA店（三軒茶屋）（東京都）
・ゆめタウン廿日市店（広島県）
・tonarie南千里店（大阪府）
【6月11日から15日】オープンセール
・イオンレイクタウンkaze店（埼玉県）
東京から広島まで、今週も各地でセール実施店舗が追加されます。
この機会に、お得に買い物を楽しんでみては。
（東京バーゲンマニア編集部）