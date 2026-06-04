ABEMAオリジナル新作ドキュメンタリー『CELEB SECRET』が、6月20日午後9時より無料放送される。今回、事前番組および第1・2話にタレントの神田うのがスタジオゲストとして出演することが明らかになった。

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本作は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、“光と陰”に迫るドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない世界に潜入する。

密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、12歳で「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた9か国語を操る現役医大生のLara、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズム事業をアジアで展開する“うれしのちゃん”こと嬉野ゆみの4名。

スタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が起用された。なお、河野は本番組がソロとしてはMC初挑戦となる。

なお、芸能界を代表するセレブのである神田は、6月6日午後9時より無料放送される事前番組および、本放送の第1・2話の収録を終えて、「セレブであるがゆえにしなくてもいい努力をしなきゃいけなかったり、いろんな世界を知ってしまったがゆえにもがかなきゃいけない時もある。そういう側面も理解してもらえるのがこの番組のすごくいいところだと思いますし、私自身のこともなんだか理解してもらえるような気がして、希望も芽生えました」と、番組の魅力を語った。

■神田うののコメント全文

“セレブ”は一括りに見られがちだけど、人間誰しもがそうであるように人によってそれぞれ違って。今回登場するさまざまなセレブの生き方や生き様には共感できる部分も、真似したいところも真似したくないところもたくさんあると思うので、自分自身と対話するきっかけになったり、励まされたり、人生のモチベーションにもなる番組だと思います。「セレブはいいな」と羨む人がいたり、時には悪口を言う方もいますが、セレブであるがゆえにしなくてもいい努力をしなきゃいけなかったり、いろんな世界を知ってしまったがゆえにもがかなきゃいけない時もある。そういう側面も理解してもらえるのがこの番組のすごくいいところだと思いますし、私自身のこともなんだか理解してもらえるような気がして、希望も芽生えました。

（文＝リアルサウンドテック編集部）