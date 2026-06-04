「もう25歳!?」「まだ25歳だよ！」誕生日を迎えた日本代表アタッカーの“年齢”でSNS議論白熱「親戚のおじさん気分」「これからが本番」
６月４日、日本代表MFの久保建英が25歳の誕生日を迎え、ファンの間で祝福の声とともに“ある議論”が白熱している。
日本サッカー協会（JFA）は公式Xで、「今日６月４日はレアル・ソシエダ久保建英選手の誕生日です。おめでとうございます」と投稿。また、所属するスペイン１部レアル・ソシエダも「25歳の誕生日おめでとう、タケ！」と祝福メッセージを発信した。
これを受け、SNS上には「タケお誕生日おめでとう」「最高の年になりますように」「W杯で大活躍してくれー」など、多くの祝福コメントが上がった。
一方で、“もう25歳”なのか、“まだ25歳”なのか――。ファンの間では年齢を巡る議論も盛り上がりを見せている。
「タケがもう25歳!?」
「もうでしょ」
「まだ25歳に驚き」
「圧倒的に、もう」
「まだ25歳だよ！これからが本番」
「親戚のおじさん気分」
久保はFC東京の下部組織時代から「神童」として大きく注目され、当時所属していたFC東京U-23にて、15歳5か月１日でJリーグ史上最年少デビュー。日本サッカー界の未来を担う存在として期待されてきた、若くしてキャリアをスタートさせた久保だからこそ、SNS上ではさまざまな意見が飛び交った。
現在、久保は６月11日に開幕する北中米ワールドカップに向け、日本代表の活動に参加中。現地14日に行なわれるグループステージ初戦ではオランダと対戦する。25歳の節目を迎えた主軸アタッカーは、世界最高峰の舞台でどのような輝きを見せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
日本サッカー協会（JFA）は公式Xで、「今日６月４日はレアル・ソシエダ久保建英選手の誕生日です。おめでとうございます」と投稿。また、所属するスペイン１部レアル・ソシエダも「25歳の誕生日おめでとう、タケ！」と祝福メッセージを発信した。
これを受け、SNS上には「タケお誕生日おめでとう」「最高の年になりますように」「W杯で大活躍してくれー」など、多くの祝福コメントが上がった。
「タケがもう25歳!?」
「もうでしょ」
「まだ25歳に驚き」
「圧倒的に、もう」
「まだ25歳だよ！これからが本番」
「親戚のおじさん気分」
久保はFC東京の下部組織時代から「神童」として大きく注目され、当時所属していたFC東京U-23にて、15歳5か月１日でJリーグ史上最年少デビュー。日本サッカー界の未来を担う存在として期待されてきた、若くしてキャリアをスタートさせた久保だからこそ、SNS上ではさまざまな意見が飛び交った。
現在、久保は６月11日に開幕する北中米ワールドカップに向け、日本代表の活動に参加中。現地14日に行なわれるグループステージ初戦ではオランダと対戦する。25歳の節目を迎えた主軸アタッカーは、世界最高峰の舞台でどのような輝きを見せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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