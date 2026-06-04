「日経225ミニ」手口情報（4日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限18万336枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月4日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の18万336枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 180336( 180336)
ソシエテジェネラル証券 127807( 127807)
バークレイズ証券 42383( 42383)
SBI証券 68964( 27422)
楽天証券 42350( 19466)
松井証券 16378( 16378)
日産証券 11849( 11849)
ゴールドマン証券 7785( 7683)
サスケハナ・ホンコン 7137( 7137)
三菱UFJeスマート 8948( 4802)
マネックス証券 4103( 4103)
JPモルガン証券 4077( 4077)
ビーオブエー証券 3508( 3508)
モルガンMUFG証券 1634( 1634)
BNPパリバ証券 1482( 1482)
フィリップ証券 1202( 1202)
インタラクティブ証券 846( 846)
広田証券 833( 833)
みずほ証券 782( 782)
大和証券 495( 495)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1955( 1955)
ソシエテジェネラル証券 1488( 1488)
バークレイズ証券 1276( 1276)
楽天証券 590( 452)
SBI証券 564( 318)
松井証券 102( 102)
フィリップ証券 86( 86)
マネックス証券 85( 85)
ドイツ証券 40( 40)
三菱UFJeスマート 66( 38)
JPモルガン証券 36( 36)
インタラクティブ証券 15( 15)
日産証券 7( 7)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 47( 47)
ABNクリアリン証券 1030( 30)
JPモルガン証券 20( 20)
SBI証券 48( 16)
フィリップ証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 12( 8)
楽天証券 10( 8)
インタラクティブ証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
UBS証券 1000( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 180336( 180336)
ソシエテジェネラル証券 127807( 127807)
バークレイズ証券 42383( 42383)
SBI証券 68964( 27422)
楽天証券 42350( 19466)
松井証券 16378( 16378)
日産証券 11849( 11849)
ゴールドマン証券 7785( 7683)
サスケハナ・ホンコン 7137( 7137)
三菱UFJeスマート 8948( 4802)
マネックス証券 4103( 4103)
JPモルガン証券 4077( 4077)
ビーオブエー証券 3508( 3508)
モルガンMUFG証券 1634( 1634)
BNPパリバ証券 1482( 1482)
フィリップ証券 1202( 1202)
インタラクティブ証券 846( 846)
広田証券 833( 833)
みずほ証券 782( 782)
大和証券 495( 495)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1955( 1955)
ソシエテジェネラル証券 1488( 1488)
バークレイズ証券 1276( 1276)
楽天証券 590( 452)
SBI証券 564( 318)
松井証券 102( 102)
フィリップ証券 86( 86)
マネックス証券 85( 85)
ドイツ証券 40( 40)
三菱UFJeスマート 66( 38)
JPモルガン証券 36( 36)
インタラクティブ証券 15( 15)
日産証券 7( 7)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 47( 47)
ABNクリアリン証券 1030( 30)
JPモルガン証券 20( 20)
SBI証券 48( 16)
フィリップ証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 12( 8)
楽天証券 10( 8)
インタラクティブ証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
UBS証券 1000( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース