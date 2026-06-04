「日経225ミニ」手口情報（4日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限19万9041枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月4日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の19万9041枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 199041( 198921)
ソシエテジェネラル証券 136537( 136537)
バークレイズ証券 78648( 78648)
SBI証券 74326( 29924)
楽天証券 46412( 21862)
日産証券 19308( 19308)
松井証券 18884( 18884)
サスケハナ・ホンコン 13752( 13752)
モルガンMUFG証券 10474( 10468)
JPモルガン証券 9015( 9015)
三菱UFJeスマート 12389( 7631)
BNPパリバ証券 5973( 5858)
ビーオブエー証券 5200( 5200)
ゴールドマン証券 4974( 4471)
マネックス証券 4016( 4016)
インタラクティブ証券 3723( 3723)
みずほ証券 3756( 3235)
広田証券 3201( 3201)
フィリップ証券 2147( 2147)
野村証券 1762( 1760)
SMBC日興証券 34( 0)
シティグループ証券 5( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 4384( 4384)
バークレイズ証券 4055( 4055)
ABNクリアリン証券 2887( 2887)
楽天証券 733( 439)
SBI証券 852( 364)
三菱UFJeスマート 199( 175)
マネックス証券 153( 153)
フィリップ証券 136( 136)
JPモルガン証券 71( 71)
松井証券 65( 65)
日産証券 36( 36)
インタラクティブ証券 18( 18)
ドイツ証券 15( 15)
豊証券 5( 5)
立花証券 1( 1)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 102( 102)
ABNクリアリン証券 77( 77)
フィリップ証券 26( 26)
SBI証券 55( 25)
三菱UFJeスマート 13( 11)
JPモルガン証券 10( 10)
楽天証券 12( 8)
マネックス証券 8( 8)
インタラクティブ証券 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 199041( 198921)
ソシエテジェネラル証券 136537( 136537)
バークレイズ証券 78648( 78648)
SBI証券 74326( 29924)
楽天証券 46412( 21862)
日産証券 19308( 19308)
松井証券 18884( 18884)
サスケハナ・ホンコン 13752( 13752)
モルガンMUFG証券 10474( 10468)
JPモルガン証券 9015( 9015)
三菱UFJeスマート 12389( 7631)
BNPパリバ証券 5973( 5858)
ビーオブエー証券 5200( 5200)
ゴールドマン証券 4974( 4471)
マネックス証券 4016( 4016)
インタラクティブ証券 3723( 3723)
みずほ証券 3756( 3235)
広田証券 3201( 3201)
フィリップ証券 2147( 2147)
野村証券 1762( 1760)
SMBC日興証券 34( 0)
シティグループ証券 5( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 4384( 4384)
バークレイズ証券 4055( 4055)
ABNクリアリン証券 2887( 2887)
楽天証券 733( 439)
SBI証券 852( 364)
三菱UFJeスマート 199( 175)
マネックス証券 153( 153)
フィリップ証券 136( 136)
JPモルガン証券 71( 71)
松井証券 65( 65)
日産証券 36( 36)
インタラクティブ証券 18( 18)
ドイツ証券 15( 15)
豊証券 5( 5)
立花証券 1( 1)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 102( 102)
ABNクリアリン証券 77( 77)
フィリップ証券 26( 26)
SBI証券 55( 25)
三菱UFJeスマート 13( 11)
JPモルガン証券 10( 10)
楽天証券 12( 8)
マネックス証券 8( 8)
インタラクティブ証券 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース