「TOPIX先物」手口情報（4日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限9003枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月4日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9003枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9003( 9003)
ソシエテジェネラル証券 8406( 8406)
バークレイズ証券 5166( 5166)
ビーオブエー証券 2889( 2889)
ゴールドマン証券 2309( 2303)
JPモルガン証券 1823( 1823)
モルガンMUFG証券 1644( 1644)
野村証券 1494( 1494)
サスケハナ・ホンコン 882( 882)
日産証券 546( 546)
三菱UFJ証券 500( 500)
シティグループ証券 348( 348)
BNPパリバ証券 323( 323)
SBI証券 247( 225)
UBS証券 212( 206)
広田証券 125( 125)
HSBC証券 104( 104)
大和証券 100( 100)
SMBC日興証券 99( 99)
インタラクティブ証券 77( 77)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
野村証券 1400( 1400)
ABNクリアリン証券 923( 923)
三菱UFJ証券 500( 500)
日産証券 276( 276)
SBI証券 247( 247)
JPモルガン証券 221( 221)
ビーオブエー証券 144( 144)
バークレイズ証券 137( 137)
大和証券 100( 100)
HSBC証券 96( 96)
SMBC日興証券 78( 78)
インタラクティブ証券 46( 46)
ゴールドマン証券 30( 30)
UBS証券 26( 26)
モルガンMUFG証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
ドイツ証券 8( 8)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9003( 9003)
ソシエテジェネラル証券 8406( 8406)
バークレイズ証券 5166( 5166)
ビーオブエー証券 2889( 2889)
ゴールドマン証券 2309( 2303)
JPモルガン証券 1823( 1823)
モルガンMUFG証券 1644( 1644)
野村証券 1494( 1494)
サスケハナ・ホンコン 882( 882)
日産証券 546( 546)
三菱UFJ証券 500( 500)
シティグループ証券 348( 348)
BNPパリバ証券 323( 323)
SBI証券 247( 225)
UBS証券 212( 206)
広田証券 125( 125)
HSBC証券 104( 104)
大和証券 100( 100)
SMBC日興証券 99( 99)
インタラクティブ証券 77( 77)
取引高( 立会内)
野村証券 1400( 1400)
ABNクリアリン証券 923( 923)
三菱UFJ証券 500( 500)
日産証券 276( 276)
SBI証券 247( 247)
JPモルガン証券 221( 221)
ビーオブエー証券 144( 144)
バークレイズ証券 137( 137)
大和証券 100( 100)
HSBC証券 96( 96)
SMBC日興証券 78( 78)
インタラクティブ証券 46( 46)
ゴールドマン証券 30( 30)
UBS証券 26( 26)
モルガンMUFG証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
ドイツ証券 8( 8)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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