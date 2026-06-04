「TOPIX先物」手口情報（4日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限1万9934枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月4日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万9934枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 19934( 18134)
ABNクリアリン証券 18176( 17330)
バークレイズ証券 14356( 14316)
モルガンMUFG証券 5814( 5250)
ゴールドマン証券 5225( 4720)
JPモルガン証券 4708( 4463)
野村証券 5151( 3515)
ビーオブエー証券 2643( 2314)
シティグループ証券 4013( 1951)
ドイツ証券 1556( 1556)
SBI証券 2220( 1487)
サスケハナ・ホンコン 1472( 1472)
UBS証券 1018( 984)
BNPパリバ証券 1935( 935)
日産証券 898( 898)
みずほ証券 846( 846)
SMBC日興証券 2790( 562)
大和証券 522( 442)
広田証券 428( 428)
三菱UFJ証券 333( 333)
三菱UFJeスマート 6( 0)
岡三証券 6( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ゴールドマン証券 2721( 2721)
野村証券 2156( 2156)
ビーオブエー証券 1041( 1041)
ABNクリアリン証券 1022( 1022)
SBI証券 742( 742)
ソシエテジェネラル証券 393( 393)
バークレイズ証券 315( 315)
JPモルガン証券 294( 294)
三菱UFJ証券 250( 250)
SMBC日興証券 200( 200)
UBS証券 191( 191)
大和証券 149( 149)
日産証券 118( 118)
モルガンMUFG証券 92( 92)
インタラクティブ証券 28( 28)
ドイツ証券 13( 13)
フィリップ証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
シティグループ証券 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 19934( 18134)
ABNクリアリン証券 18176( 17330)
バークレイズ証券 14356( 14316)
モルガンMUFG証券 5814( 5250)
ゴールドマン証券 5225( 4720)
JPモルガン証券 4708( 4463)
野村証券 5151( 3515)
ビーオブエー証券 2643( 2314)
シティグループ証券 4013( 1951)
ドイツ証券 1556( 1556)
SBI証券 2220( 1487)
サスケハナ・ホンコン 1472( 1472)
UBS証券 1018( 984)
BNPパリバ証券 1935( 935)
日産証券 898( 898)
みずほ証券 846( 846)
SMBC日興証券 2790( 562)
大和証券 522( 442)
広田証券 428( 428)
三菱UFJ証券 333( 333)
三菱UFJeスマート 6( 0)
岡三証券 6( 0)
取引高( 立会内)
ゴールドマン証券 2721( 2721)
野村証券 2156( 2156)
ビーオブエー証券 1041( 1041)
ABNクリアリン証券 1022( 1022)
SBI証券 742( 742)
ソシエテジェネラル証券 393( 393)
バークレイズ証券 315( 315)
JPモルガン証券 294( 294)
三菱UFJ証券 250( 250)
SMBC日興証券 200( 200)
UBS証券 191( 191)
大和証券 149( 149)
日産証券 118( 118)
モルガンMUFG証券 92( 92)
インタラクティブ証券 28( 28)
ドイツ証券 13( 13)
フィリップ証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
シティグループ証券 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース