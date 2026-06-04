「日経225先物」手口情報（4日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万5868枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月4日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5868枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15868( 15154)
ソシエテジェネラル証券 11966( 10881)
バークレイズ証券 7619( 7304)
モルガンMUFG証券 4646( 4036)
野村証券 3952( 2826)
サスケハナ・ホンコン 2592( 2592)
ゴールドマン証券 1961( 1635)
JPモルガン証券 2060( 1575)
松井証券 1446( 1446)
ビーオブエー証券 1866( 1126)
日産証券 1154( 994)
SBI証券 1797( 930)
三菱UFJ証券 816( 806)
BNPパリバ証券 920( 635)
みずほ証券 810( 534)
楽天証券 713( 513)
SMBC日興証券 549( 489)
UBS証券 658( 444)
大和証券 526( 432)
ドイツ証券 324( 324)
岡三証券 60( 0)
三菱UFJeスマート 50( 0)
シティグループ証券 5( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
野村証券 1273( 1273)
ソシエテジェネラル証券 1922( 1022)
ABNクリアリン証券 1156( 993)
ゴールドマン証券 544( 544)
三菱UFJ証券 520( 520)
日産証券 402( 402)
SBI証券 256( 224)
BNPパリバ証券 223( 223)
モルガンMUFG証券 201( 201)
SMBC日興証券 158( 158)
JPモルガン証券 155( 155)
松井証券 155( 155)
バークレイズ証券 152( 152)
ナティクシス証券 70( 70)
UBS証券 116( 53)
ビーオブエー証券 30( 30)
三菱UFJeスマート 29( 27)
ドイツ証券 26( 26)
大和証券 24( 24)
楽天証券 43( 19)
みずほ証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15868( 15154)
ソシエテジェネラル証券 11966( 10881)
バークレイズ証券 7619( 7304)
モルガンMUFG証券 4646( 4036)
野村証券 3952( 2826)
サスケハナ・ホンコン 2592( 2592)
ゴールドマン証券 1961( 1635)
JPモルガン証券 2060( 1575)
松井証券 1446( 1446)
ビーオブエー証券 1866( 1126)
日産証券 1154( 994)
SBI証券 1797( 930)
三菱UFJ証券 816( 806)
BNPパリバ証券 920( 635)
みずほ証券 810( 534)
楽天証券 713( 513)
SMBC日興証券 549( 489)
UBS証券 658( 444)
大和証券 526( 432)
ドイツ証券 324( 324)
岡三証券 60( 0)
三菱UFJeスマート 50( 0)
シティグループ証券 5( 0)
取引高( 立会内)
野村証券 1273( 1273)
ソシエテジェネラル証券 1922( 1022)
ABNクリアリン証券 1156( 993)
ゴールドマン証券 544( 544)
三菱UFJ証券 520( 520)
日産証券 402( 402)
SBI証券 256( 224)
BNPパリバ証券 223( 223)
モルガンMUFG証券 201( 201)
SMBC日興証券 158( 158)
JPモルガン証券 155( 155)
松井証券 155( 155)
バークレイズ証券 152( 152)
ナティクシス証券 70( 70)
UBS証券 116( 53)
ビーオブエー証券 30( 30)
三菱UFJeスマート 29( 27)
ドイツ証券 26( 26)
大和証券 24( 24)
楽天証券 43( 19)
みずほ証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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