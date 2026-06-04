メジャーリーグは3日（日本時間4日）、オールスターゲームの出場選手を決めるファン投票（1次）がスタートした。今年の球宴は7月14日（同15日）にフィリーズの本拠地シチズンズバンクパークで開催される。

■大谷翔平、岡本和真、鈴木誠也も

ファン投票はスタメン野手を決めるために実施される。投手に関してはファン投票の対象外で、MLB機構の推薦などで出場選手が決まる。

日本選手ではドジャースの大谷翔平投手がナ・リーグのDH部門、カブスの鈴木誠也外野手が同リーグの外野手部門でノミネートされた。

また、ブルージェイズの岡本和真内野手はア・リーグ三塁手部門、ホワイトソックスの村上宗隆内野手も同リーグの一塁手部門でそれぞれノミネートされた。しかし、レッドソックスの吉田正尚外野手は外れた。

MLB公式サイトはファン投票開始に合わせ、各ポジションを展望。ア・リーグの一塁手部門では、村上がベン・ライス（ヤンキース）、ニック・カーツ（アスレチックス）とともに、人気ナンバーワンと予想されるブルージェイズのブラディミール・ゲレーロJr.内野手の対抗馬として推された。

■復帰まで4～6週間の予定

同サイトは「（対抗馬の）3人の強打者はいずれも、選ばれれば初のオールスター選出となる。3人とも出塁能力が高く、打点を挙げる力にも優れている」と紹介。続けて村上に言及し、「彼は驚くべき活躍を見せており、開幕から55試合で20本塁打を放った。これは球団史上3人目の快挙だ。ただし、現在は右太もも裏の肉離れで負傷者リスト（IL）入りしている」とつづった。

1次投票では、各ポジションの中から2次投票に進む上位2人（外野手は最大6人）を決定する。また、全ポジションを合わせた中で最多得票となった選手2人（アリーグ・ナ・リーグ1人ずつ）は、その段階で先発出場が決定する。

村上は5月の月間最優秀新人に選出されるなど大活躍したが、同月30日に10日間のIL入り。ウィル・ベナブル監督は、復帰まで4～6週間かかると話しており、オールスターゲームに間に合う可能性は高くない。それでも球宴でのプレーを期待するファンは多く、投票結果に注目が集まりそうだ。