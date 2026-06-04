吉沢亮、『NYLON JAPAN』W表紙最多記録更新 沖縄でのハッピーな近況明かす
俳優の吉沢亮が、26日発売の雑誌『NYLON JAPAN』8月号（カエルム）のW表紙を飾る。7度目のW表紙となり、最多記録を自ら更新する。
【写真】色気あふれる姿…気品高い吉沢亮
“NYLON沢”ファンの間で圧倒的な聖域として愛され続ける年に一度の特別企画。今回は、表紙とguys表紙（裏表紙）のストーリーがダイナミックに美しく連動する超豪華仕様となっている。ディオールをまとい、“役者スイッチ”が入るビューティドキュメンタリー（カバーストーリー）から、長崎の坂道に不時着した美しき異邦人“NYLON-ZAWA”（guysストーリー）へ。表紙と裏表紙がドラマチックに連動する、時空を超えた超大作ストーリーが幕を開ける。
インタビューでは、出演作への独自のクリエイティヴマインドはもちろん、“お守りスキンケア”など最新ビューティルーティーンや、プライベートで訪れた沖縄である生き物に遭遇したハッピーな近況まで収めている。
中面には、色とりどりな魅力が光る企画を掲載。7人組ダンス＆ボーカルグループ・BALLISTIK BOYZは平成のレジェンドスターを彷彿（ほうふつ）とさせるカラーをまとって登場。『NYLON JAPAN 22ND ANNIVERSARY PARTY』で熱いパフォーマンスを披露した88rising主催の音楽フェス『HEAD IN THE CLOUDS Music ＆ Arts Festival in TOKYO 2026』で始動が発表された4人組ガールズグループ・kiOraやどんぐりずも。グッズ連動企画「CULTURE STUDIO」連載には、いぎなり東北産がキュートに登場する。
【写真】色気あふれる姿…気品高い吉沢亮
“NYLON沢”ファンの間で圧倒的な聖域として愛され続ける年に一度の特別企画。今回は、表紙とguys表紙（裏表紙）のストーリーがダイナミックに美しく連動する超豪華仕様となっている。ディオールをまとい、“役者スイッチ”が入るビューティドキュメンタリー（カバーストーリー）から、長崎の坂道に不時着した美しき異邦人“NYLON-ZAWA”（guysストーリー）へ。表紙と裏表紙がドラマチックに連動する、時空を超えた超大作ストーリーが幕を開ける。
中面には、色とりどりな魅力が光る企画を掲載。7人組ダンス＆ボーカルグループ・BALLISTIK BOYZは平成のレジェンドスターを彷彿（ほうふつ）とさせるカラーをまとって登場。『NYLON JAPAN 22ND ANNIVERSARY PARTY』で熱いパフォーマンスを披露した88rising主催の音楽フェス『HEAD IN THE CLOUDS Music ＆ Arts Festival in TOKYO 2026』で始動が発表された4人組ガールズグループ・kiOraやどんぐりずも。グッズ連動企画「CULTURE STUDIO」連載には、いぎなり東北産がキュートに登場する。