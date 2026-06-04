『今から、親友やめようか。』追加キャスト解禁 井内悠陽＆古田愛理＆黒木ひかり ポスタービジュアル＆OP主題歌も発表
MBSドラマフィル枠で25日からスタートする『今から、親友やめようか。』（毎週木曜 深1：29〜）の追加キャスト、ポスタービジュアル、オープニング主題歌が解禁された。
【画像】甘く危険な物語を暗示するポスタービジュアル
コミックシーモア「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026」TL（ティーンズラブ）部門賞受賞「Renta!マンガ大賞2025」TL部門大賞受賞など数々の実績を誇る大人気作品『今から、親友やめようか。〜腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す〜』を実写化。等身大の大人の純愛を映像美で表現し、登場人物たちの心情や葛藤を丁寧に描き出す。岡本夏美と沢村玲（ONE N’ ONLY）がダブル主演を務める。
ひまり（岡本夏美）と和巳（沢村玲）の会社の後輩である二瓶翔吾役には、スーパー戦隊シリーズ『爆上戦隊ブンブンジャー』でブンレッド・範道大也役でドラマデビューし、連続テレビドラマ初出演・初主演を果たし、その後もドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』『鬼女の棲む家』などに出演し、6月から地上波放送も開始する配信ドラマ『コントラスト』ではダブル主演を務めるなど、今注目の若手俳優・井内悠陽が決定した。
そんな二瓶の職場の先輩であり、ひまりの同僚でもある安藤莉子役には、モデルとして活躍しながらも、ドラマ『素晴らしき哉、先生！』『ダメマネ！ ―ダメなタレント、マネジメントします―』『推しが上司になりまして フルスロットル』などに出演し、女優としても活躍の場を広げる古田愛理が決定。同じく、ひまりの同僚である寺本果役には、『ウルトラマンZ』のメインキャスト・オオタ ユカ役に抜擢され話題となり、最近ではバラエティー番組『THE突破ファイル』への出演が話題となるなどマルチに活躍する黒木ひかりに決まった。
親友から恋人へ、一線を越えてしまう2人の戸惑いとこれから待ち受ける葛藤、そして甘く危険な物語を暗示するような表情を浮かべるポスタービジュアルが公開された。オープニング主題歌はセカンドバッカーの楽曲「君の帰りを待ってる」に決定した。
【コメント】
■井内悠陽
二瓶翔吾役で出演させて頂きます井内悠陽です。
二瓶は岡本さん演じるひまりと沢村さん演じる和巳の職場の後輩です。
自分の意見を伝える事に躊躇がないハッキリとしたキャラクターで、和巳とは常にバチバチしています…！笑
そんな二瓶の芯にある一つの真っ直ぐな想いを大切に演じさせていただきました。
二瓶として本作に携わることが出来てすごくうれしいです。よろしくお願いします！
■古田愛理
安藤莉子役を演じさせていただきます、古田愛理です。
莉子は、ひまりと一番仲の良い同僚で、お節介を焼きながら恋のキューピッドになろうとする明るく可愛い女の子です
撮影現場もとても楽しく、ポップでテンポ感のあるシーンがたくさん詰まっています！
ぜひ楽しみながらご覧いただけたらうれしいです。
■黒木ひかり
寺本果役を演じさせていただきました、黒木ひかりです。寺本は眼鏡をかけている少し変わっている性格の女の子です。
ただただ素直で、気になることは気になる、単純にまっすぐな性格なので温かい目で見守ってくださるとうれしいです。（笑）
そして現場は本当に終始温かい雰囲気で、あっという間に撮影が終わってしまいました…！
ひまりと和巳の関係がどうなっていくのか、最後まで目が離せない展開になっていますので、ぜひお楽しみに！
【画像】甘く危険な物語を暗示するポスタービジュアル
コミックシーモア「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026」TL（ティーンズラブ）部門賞受賞「Renta!マンガ大賞2025」TL部門大賞受賞など数々の実績を誇る大人気作品『今から、親友やめようか。〜腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す〜』を実写化。等身大の大人の純愛を映像美で表現し、登場人物たちの心情や葛藤を丁寧に描き出す。岡本夏美と沢村玲（ONE N’ ONLY）がダブル主演を務める。
そんな二瓶の職場の先輩であり、ひまりの同僚でもある安藤莉子役には、モデルとして活躍しながらも、ドラマ『素晴らしき哉、先生！』『ダメマネ！ ―ダメなタレント、マネジメントします―』『推しが上司になりまして フルスロットル』などに出演し、女優としても活躍の場を広げる古田愛理が決定。同じく、ひまりの同僚である寺本果役には、『ウルトラマンZ』のメインキャスト・オオタ ユカ役に抜擢され話題となり、最近ではバラエティー番組『THE突破ファイル』への出演が話題となるなどマルチに活躍する黒木ひかりに決まった。
親友から恋人へ、一線を越えてしまう2人の戸惑いとこれから待ち受ける葛藤、そして甘く危険な物語を暗示するような表情を浮かべるポスタービジュアルが公開された。オープニング主題歌はセカンドバッカーの楽曲「君の帰りを待ってる」に決定した。
【コメント】
■井内悠陽
二瓶翔吾役で出演させて頂きます井内悠陽です。
二瓶は岡本さん演じるひまりと沢村さん演じる和巳の職場の後輩です。
自分の意見を伝える事に躊躇がないハッキリとしたキャラクターで、和巳とは常にバチバチしています…！笑
そんな二瓶の芯にある一つの真っ直ぐな想いを大切に演じさせていただきました。
二瓶として本作に携わることが出来てすごくうれしいです。よろしくお願いします！
■古田愛理
安藤莉子役を演じさせていただきます、古田愛理です。
莉子は、ひまりと一番仲の良い同僚で、お節介を焼きながら恋のキューピッドになろうとする明るく可愛い女の子です
撮影現場もとても楽しく、ポップでテンポ感のあるシーンがたくさん詰まっています！
ぜひ楽しみながらご覧いただけたらうれしいです。
■黒木ひかり
寺本果役を演じさせていただきました、黒木ひかりです。寺本は眼鏡をかけている少し変わっている性格の女の子です。
ただただ素直で、気になることは気になる、単純にまっすぐな性格なので温かい目で見守ってくださるとうれしいです。（笑）
そして現場は本当に終始温かい雰囲気で、あっという間に撮影が終わってしまいました…！
ひまりと和巳の関係がどうなっていくのか、最後まで目が離せない展開になっていますので、ぜひお楽しみに！