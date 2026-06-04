¡Ö¼Ò²°¤Ë¤â¤Ã¤È¤¤ÆÍß¥·¡¼¡ª¡×¤¤¤Ä¤«¼Ò²°¤¬¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¥·¡¼ABC¥Æ¥ì¥ÓPRÉô°÷¤ÎÌîË¾
¡¡¡ÚABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥·¥ç¥¹¥¯¡¼¥×¡Û³§¤µ¤ó¡¢Âçºå¤Î¡ÖÊ¡Åç¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ²¿¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤«¡© ÈþÌ£¤·¤¤¥°¥ë¥á·ãÀï¶è¡© ¤½¤ì¤È¤â¤ªÞ¯Íî¤Ê¥«¥Õ¥§¡© ¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢¼Â¤ÏABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ë³¹¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ã¤ÆÍÑ»ö¤¬¤Ê¤¤¤ÈÆþ¤ê¤Å¤é¤¤¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤³¤Î¤¢¤Ê¤¿¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª »ä¤¿¤ÁPRÉô¡ÊÈÖÁÈÀëÅÁÉô¡Ë¤¬»Å³Ý¤±¤¿¡¢»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¿ä¤·ÈÖÁÈ¡É¤ÎÀëÅÁÊª¤¬¡¢¼Ò²°¤Î¼þ¤ê¤ä´ÛÆâ¤Ë¤Ï¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Ê¡Åç»¶ºö¤¬10ÇÜ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡ÖABC¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²°¤Î±£¤ì¤¿¸«¤É¤³¤í¡×¤ò¡¢PRÉô°÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¡É¤ò¸ò¤¨¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ ÄÌ¾Î¡ÖËÌÀ¾³Ñ¡×¡ªÆÃÂç¥·¥ç¡¼¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÈëÌ©
¡¡¤Þ¤º¤Ï¼Ò²°¤ÎËÌÀ¾¤Î³Ñ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Ë¶É¤¬ºÇ¤â¿ä¤·¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤¬¥É¥«¥ó¤È·ÇºÜ¤µ¤ì¤ëµðÂç¤Ê¥·¥ç¡¼¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤³¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡Û
¼Â¤Ï¤³¤³¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢²¿Ëç¤«½Å¤Í¤ÆÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Å½¤ê´¹¤¨¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ºòÇ¯½©¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¡¢°ìÃ¶Ä¹´ü·ÇºÜ¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¤Á¤ç¤¦¤É2ËçÌÜ¤Î°ÌÃÖ¤ËÅ½¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Äê´üÅª¤Ë¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê´é¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸«¤é¤ì¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¤«¤â¡©
¢ ÂçÇ÷ÎÏ¤ÎÀµÌÌ¸¼´Ø¡ª¥¨¥Ó¥·¡¼¥°¥Ã¥º¤âÇã¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹
¡¡°ìÊâ¡¢ÀµÌÌ¸¼´Ø¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï°µ´¬¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¶õ´Ö!?¡Ê¿ÈÆâ¤Ê¤Î¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«!?¡Ë
¡¡µðÂçÄß¤ê²¼¤²¥Ý¥¹¥¿¡¼¡õÊÉÌÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡§Å·°æ¤«¤éÄß¤ê²¼¤¬¤ëµðÂç¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¡¢ÊÉ°ìÌÌ¤ËÊÂ¤Ö¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡Ù¤Ê¤É¤ÎÆÃÂçÈÖÁÈ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÏÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥Ó¥·¡¼¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡§´ÛÆâ¤Ë¤ÏÅù¿ÈÂç¤Î¥¨¥Ó¥·¡¼Áü¤¬¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¡£¥¥Ã¥º¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±£¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥×µ¡Ç½¡§¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¥¨¥Ó¥·¡¼¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¢¨¸òÄÌ·ÏÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ï¤´ÍøÍÑÄº¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¸«¤ì¤Ð¤¤¤í¤ó¤ÊÈ¯¸«¤¬¡ª¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥ÈÌÏ·¿¡×¡§¤µ¤é¤Ë±ü¤Ë¿Ê¤à¤ÈABC¤Î¤¢¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤ä¤³¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥È¤ÎÌÏ·¿¤¬¡ª ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤³¤ó¤Ê¥»¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤ë¤¢¤ÎÇØ·Ê¤«¡ª¡×¤Ê¤É¼Ò°÷¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¿·¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÉ¬¸«¥â¥Î¤Ç¤¹¡ª¤³¤ì¤ò¸«¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤â¤ÎÈÖÁÈ¤â°ã¤Ã¤¿³ÑÅÙ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤«¤â!?
£ ¡ÚÈÖ³°ÊÔ¡Û¥í¥±¤ÎÀ»ÃÏ¡ª¡©±Ç¤¨¤ë¡ÖÂç³¬ÃÊ¡×
¡¡ºÇ¸å¤ÏPRÉô¤Î´É³í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶µ¤¨¤¿¤¤¥¤¥Á¥ª¥·¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¡¢¤¢¤ÎÍÌ¾¤Ê¡ÖÂç³¬ÃÊ¡×¤Ç¤¹¡ª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥í¥±¤Ç¡¢¤è¤¯½Ð±é¼Ô¤µ¤ó¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤³¤³¤Ç½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ì¤Ð¡¢ºÇ¹â¤Ë¡È±Ç¤¨¤ë¡É¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ú¤³¤³¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡¦¤½¤Î2¡Û
¼Â¤Ï¡¢¸½ºß·Ç½ÐÃæ¤Î¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×55¼þÇ¯µÇ°¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÇØ·Ê¡£¤¢¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¡ÖÂç³¬ÃÊ¡×¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼Ò²°¤Ï¡¢°ìÊâ¶á¤Å¤¯¤À¤±¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎ¢Â¦¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÈþÌ£¤·¤¤¥é¥ó¥Á¤ä¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢¤¼¤ÒÂçºå¡¦Ê¡Åç¡¢¤½¤·¤ÆABC¥Æ¥ì¥Ó¤ØÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ªÀëÅÁÉô°÷°ìÆ±¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢§¼¹É®¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
PRÉô°÷¡¦30ÂåÃËÀ¡£ÃëµÙ¤ß¤Ë¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¼Ò²°¼þ¤ê¤ò»¶Êâ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Àî¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Õ¥§¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âà¶Ð¸å¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÅ¹¤Ë´ó¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¡Ä¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¤âÊ¡Åç¤ËÍè¤ÆÍß¤·¡¼¡ª