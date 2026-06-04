フィリーズのエース、クリストファー・サンチェス投手（２９）の連続無失点が途絶えた。３日（日本時間４日）の本拠地パドレス戦で先発し、７回にメリルに適時打を浴びてついに失点。４月３０日のジャイアンツ戦から続いていた連続無失点が５０回と２／３でストップした。

ＭＬＢによると歴代５位となり、球団記録を更新。１位はドジャースのハーシュハイザーの５９回（１９８８年）で左腕ではサンチェスが１位という。この日も７回を４安打１失点、１四球、８奪三振の好投を見せて７勝目をマーク。防御率１・４７とし、サイ・ヤング賞の筆頭候補となっている。

途切れた瞬間に観客がスタンディングオベーションで左腕を称えたが、同時にサンチェスの大切な人がインスタグラムに愛あるメッセージを寄せた。婚約者のカイマリー・ペレスさんは「主よ、感謝すべきことが、喜ぶことが数えきれないほどあります。彼がここまで来られたのはあなたが与えてくださった機会のおかげです」と神様に感謝した。

続けて「私の小さな星よ、私はあなたのことをとても誇りに思う。あなたの仕事ぶりと常に集中していることを。あなたは私が知っている中で最も規律正しい人です。そしてあなたがキャリアのためにしていることはすべて知っています。ベイビー、私はあなたを永遠に愛しています」とつづっった。米メディア「スポーツキーダ」が伝えている。