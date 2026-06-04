お笑いコンビ・クワバタオハラのくわばたりえが、6月3日放送の『ホンマでっか!?TV』（フジテレビ系）で、夫への不満を連発し、視聴者からは逆に、夫へ同情の声が集まっている。

「この日は『夫婦のズレSP』ということで、家事や会話、お金など、夫婦間の価値観の違いがテーマとなりました。そこで、くわばたさんは、夫の“察する力のなさ”について『言わんでも分かるやろ? ということが分からない』と周囲に投げかけ、第1子誕生時のエピソードを披露したのです」（芸能担当記者）

あるとき、夫に子どもの入浴を頼んだところ「もちろん、まかせといて」と快諾されたため、自分は料理をしていた。ところが、風呂場から「あがるよー!」との声が。つまり、パジャマを着せるところまではやらず、風呂に一緒に入っただけだったという。

「共演していた、2児の父親であるEXIT・りんたろー。さんが『言われたとおりにやっただけ』と主張すると、くわばたさんは『お風呂に入れるのは、パジャマまで着せることなんです!!』と反論していました」（同前）

さらに、夫への不満は家事にも及んだ。

「シンクは洗うのに、その横に置いてある鍋は洗わないなど、詰めの甘さを指摘していました。

また、くわばたさんが仕事終わりに料理を作るのが面倒で、帰宅途中、うどんを買って帰った日に、夫がよかれと思ってサプライズで、夕食を作って待っていたことがあったそうです。帰宅すると夫が『ジャジャーン! ご飯作って待ってたよ!』と報告したのですが、くわばたさんは『じゃあ言うてくれ!』と、作るのであれば先に伝えてほしかったと、不満を爆発させました。ありがた迷惑だったというのです」（同前）

そんな一連の発言に、Xでは

《感謝できんなら感謝もされる訳がない》

《くわばた見ててイライラする 行動に自分が損したと思いたくないからが滲み出てて夫に同情するわ》

など、くわばたへの厳しい声があがった。芸能プロ関係者が語る。

「くわばたさんは2009年、2歳年下の一般会社員と結婚し、現在は3児を育てる母親です。くわばたさんは以前から、夫への不満を“夫婦あるある”として笑いに変えてきました。

しかし今回は、お風呂に入れれば『最後までやれ』、サプライズで料理を作れば『先に言え』と、夫が何をしても怒られる、夫が気の毒と感じた視聴者が多かったようです」

ズレていたのは、本当に夫のほうだけだったのか。