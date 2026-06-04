King ＆ Prince高橋海人＆ダイアン津田、異色のMC初タッグ「レギュラー番組にしたい」番組Pも意気込み
【モデルプレス＝2026/06/04】King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）とダイアンの津田篤宏が、テレビ東京にて6月11日に放送される特別バラエティ番組「そもそもミステリー」（よる6時25分〜）に出演。MC初タッグを組む。
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MCを務めるのは、持ち前のピュアな好奇心を武器にアーティスト・俳優として唯一無二の存在感を発揮し続ける高橋と、圧倒的なワードセンスとキャラクターでバラエティ界を席巻するミステリー初心者代表・津田という異色の豪華初タッグ。ゲストには丹生明里、遼河はるひ、無垢な探求心で一緒にミステリーに迫る「子供隊員」が集結。さらに古代エジプト研究の専門家を招き、クイズを交えながらアカデミックかつ楽しく世界の謎を解き明かしていく。
記念すべき最初のテーマは「UFO＆ツタンカーメン」。今回、ツタンカーメン以来100年以上ぶりに発見された「王様のお墓」の撮影に世界で初めて成功。必見の緊迫ロケ映像や最新のUFO情報など、目が離せない展開が目白押しだ。「そもそもツタンカーメンって誰？」「そもそもUFOがいる証拠はあるの？」といった素朴な疑問を大切にしながら、世界の最新ミステリーに体当たりで迫る。視聴者とともに世界の謎の“そもそも”をゼロから学んでいく、ファミリーで楽しめる新感覚オカルトバラエティとなっている。（modelpress編集部）
ピラミッドなどの自分たちの生活から遠いところにある不思議なものって、ネットの情報だけで「なるほどな」と思って終わってしまっていたんですけど、もっと深掘りしていったら歴史とか人間関係とか色んな事実があって、そういうものも含めてミステリーなんだと思いました。なんとなく「不思議だな」と思っていたかゆいところに手が届いた、そんな感覚でした。この番組でとても素敵だなと思ったポイントは、深く考えないで見られるところ。不思議な情報がとにかくいっぱい出てくるので、「これ面白い！」と引っ掛かるものがきっと一つはあると思います。学校や職場でプチ情報を言いたくなるような、そんなエッセンスがいっぱい詰まった番組です。ご飯食べながら、「ああ面白いな」って思いながら見ていただけるんじゃないかなと思います！
長寿番組にするために、どういう風に色々やっていったらいいのか考えつつ…何もできなかったですね（笑）。普通に楽しく見ていました。我々が小さい頃に見ていたような、ちょっと懐かしい感じがして楽しかったです。本当に世界初の映像もありますし、ホンマに要らんやろって情報もありますし、ホンマもんとどっちなのこれ？みたいな情報が相まっていて、みなさんの感情を揺り動かすような番組になっていると思います！
King ＆ Princeの高橋海人さんとダイアンの津田篤宏さんというキラキラMC番組がなぜかテレ東で誕生しました！最近、ミステリー番組が難しくなりすぎているなぁと感じ、簡単だけど、骨太なミステリー番組が作りたいと思っていたところ、好奇心溢れるお2人と組めて、とても幸運でした！スタジオも2人が初めてとは思えないくらい盛り上がり、特に海人さんが子供隊員と優しくコミュニケーションもとってくれて、それが番組の色にもなりました！個人的にはレギュラー番組にしたいと思っていますので、ぜひファンのみなさま、リアルタイム視聴と、TVerなどの見逃し配信の視聴をお願い致します！
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◆高橋海人＆津田篤宏、異色のMC初タッグ
MCを務めるのは、持ち前のピュアな好奇心を武器にアーティスト・俳優として唯一無二の存在感を発揮し続ける高橋と、圧倒的なワードセンスとキャラクターでバラエティ界を席巻するミステリー初心者代表・津田という異色の豪華初タッグ。ゲストには丹生明里、遼河はるひ、無垢な探求心で一緒にミステリーに迫る「子供隊員」が集結。さらに古代エジプト研究の専門家を招き、クイズを交えながらアカデミックかつ楽しく世界の謎を解き明かしていく。
◆高橋海人コメント
ピラミッドなどの自分たちの生活から遠いところにある不思議なものって、ネットの情報だけで「なるほどな」と思って終わってしまっていたんですけど、もっと深掘りしていったら歴史とか人間関係とか色んな事実があって、そういうものも含めてミステリーなんだと思いました。なんとなく「不思議だな」と思っていたかゆいところに手が届いた、そんな感覚でした。この番組でとても素敵だなと思ったポイントは、深く考えないで見られるところ。不思議な情報がとにかくいっぱい出てくるので、「これ面白い！」と引っ掛かるものがきっと一つはあると思います。学校や職場でプチ情報を言いたくなるような、そんなエッセンスがいっぱい詰まった番組です。ご飯食べながら、「ああ面白いな」って思いながら見ていただけるんじゃないかなと思います！
◆津田篤宏コメント
長寿番組にするために、どういう風に色々やっていったらいいのか考えつつ…何もできなかったですね（笑）。普通に楽しく見ていました。我々が小さい頃に見ていたような、ちょっと懐かしい感じがして楽しかったです。本当に世界初の映像もありますし、ホンマに要らんやろって情報もありますし、ホンマもんとどっちなのこれ？みたいな情報が相まっていて、みなさんの感情を揺り動かすような番組になっていると思います！
◆番組プロデューサー・岩下裕一郎（テレビ東京 制作局）コメント
King ＆ Princeの高橋海人さんとダイアンの津田篤宏さんというキラキラMC番組がなぜかテレ東で誕生しました！最近、ミステリー番組が難しくなりすぎているなぁと感じ、簡単だけど、骨太なミステリー番組が作りたいと思っていたところ、好奇心溢れるお2人と組めて、とても幸運でした！スタジオも2人が初めてとは思えないくらい盛り上がり、特に海人さんが子供隊員と優しくコミュニケーションもとってくれて、それが番組の色にもなりました！個人的にはレギュラー番組にしたいと思っていますので、ぜひファンのみなさま、リアルタイム視聴と、TVerなどの見逃し配信の視聴をお願い致します！
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