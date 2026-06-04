元テレビ東京のフリーアナウンサー・松丸友紀(45)が2日、自身のインスタグラムを更新し、6月いっぱいで同局を退社しフリーとして活動することを公表した塩田真弓アナ(50)、同局社員で元アナウンサーの前田真理子さん(45)との3ショットを公開した。



【写真】道は違っても変わらぬ絆 愛あふれる「お疲れ様でした♡」の文字

「テレ東時代の先輩が新たなステージに」と塩田アナがフリーになったタイミングで食事をした際の画像を掲載。「私が入社したとき、まゆさんはWBSの土曜版キャスターとして忙しくされていてずっとずっと憧れでした アナウンス部時代には先輩ママとしてもたくさんアドバイスくださり、その後もテレ東BIZで新しい企画をご一緒させていただきました。」と常に塩田アナの背中を見ていたと明かした。「これからのご活躍もワクワク楽しみにしております」と思いをつづった。



さらに「ほぼ同期のマエマリさんと3人で」と前田さんについても言及。「まゆさん、お疲れさまでした」と締めくくった。豪華なフルーツサンドが載せられたプレートにも「マユさんお疲れ様でした♡」とチョコペンで書かれていた。



（よろず～ニュース編集部）