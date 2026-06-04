プロ野球のファーム・リーグは4日、東、中、西地区と交流戦の計7試合が行われた。

東地区の楽天はロッテ戦（森林どりスタジアム泉）に5―3で逆転勝ち。先発・コントレラスが2回2/3を2安打1失点で、4番手の育成選手・松田が2回4安打3奪三振無失点で3勝目（3敗）。小森が初回の2号ソロなど2安打をマークした。ドラフト3位・繁永（中大）が3安打2打点。ロッテ先発・西野は4回8安打5失点で1敗目。3番手で登板のドラフト1位・石垣元（健大高崎）は1回無安打1奪三振無失点だった。立松が8回の2号ソロなど2安打、育成選手の山崎とドラフト6位・岡村（富島）も2安打。

オイシックスはヤクルト戦（戸田）に5―2で逆転勝ち。先発・井口が5回5安打2失点で1勝目を挙げた。高が初回に先頭打者本塁打となる1号ソロ、5回に2号3ランを放つなど3安打。大川が8回の2号ソロなど2安打。ヤクルト先発・石川は1回2安打1奪三振で1失点。田中が2回の2号ソロなど2安打、橋本が2安打をマークした。

中地区の西武はDeNA戦（カーミニークフィールド）に8―4で逆転勝ち。先発・松本が6回8安打6奪三振3失点で3勝目（3敗）を挙げた。ドラフト5位・横田（山村学園）が3安打1打点、蛭間が3安打、林安可が2安打3打点。DeNA先発・竹田は4回1/3を7安打6失点（自責3）で1敗目。ドラフト1位・小田（青学大）が9回に公式戦初アーチとなる1号ソロを放つなど3安打をマークした。森も3安打2打点。

巨人はハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）に9―5。先発の育成選手・園田が5回2/3を9安打4失点（自責3）で3勝目（3敗）を挙げた。浅野が7回の3号ソロなど2安打、山瀬が2安打3打点。ハヤテ先発・後藤は3回7安打6失点（自責4）で3敗目。塩崎が4回の3号2ランなど2安打3打点。今村が2安打1打点。

西地区のオリックスは広島戦（由宇）に6―4で逆転勝ち。先発・山口は5回7安打5奪三振3失点（自責2）で、2番手・川瀬が1回1安打1奪三振無失点で2勝目（1敗1セーブ）を挙げた。ドラフト4位・窪田（札幌日大）が7回の逆転1号2ランなど3打点、シーモアが2安打1打点、内藤が2安打。広島先発・ターノックは4回3安打1失点。林が2安打1打点、ドラフト3位・勝田（近大）が2安打。

阪神はソフトバンク戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）に5―4で逆転勝ち。先発・ラグズデールが5回0/3を5安打4失点で、3番手・岡留が1回1安打1奪三振無失点で1勝目。前川が2安打。ソフトバンク先発・アルメンタは2回1安打2奪三振で無失点。不振で2軍調整中の山川が6回に1号3ランを放つなど4打点をマークした。石見が2安打。

日本ハムは中日との交流戦（鎌ケ谷）に6―1で逆転勝ち。水谷が2回に1号ソロ、マルティネスが3回に4号ソロ、5回に5号2ランと2打席連続アーチを放った。先発・細野は5回6安打6奪三振1失点で1勝目。中日はサノーが2回に2号ソロ、大島が2安打。先発のドラフト1位・中西（青学大）が4回4安打3失点で1敗目（2勝）。