新スーパー開店に1000人超の行列1本27円のキュウリも人気 そして“カレー野菜”が今お得「この1年間で一番安い」
4日、神奈川・海老名市に新たな「イオン」が誕生。
店の外には客の列がずらり。
なんと1000人を超える人が開店に訪れました。
ここは2026年2月に老舗スーパーの「ダイエー」が閉店した跡地です。
いま新たなスーパーが続々と誕生する“スーパー戦国時代”が到来しています。
4日に新たに誕生した「イオン」は、食料品に力を入れた店舗となっています。
鮮魚は対面方式での販売。
大きなキンメダイの半身は861円で並んでいました。
総菜コーナーでは、1本129円の焼き鳥も次々と補充される人気ぶりです。
フルーツ売り場も大盛況で、メロン王国・茨城のブランドメロンが1玉が645円で登場。
2玉購入する人もいて、旬のフルーツもカゴにそろい踏み。
さらに、オープンの目玉として山積みされた1本27円のキュウリは飛ぶように売れていました。
ブロッコリーは100円を切る95円で店頭に並びました。
客：
（タマゴ）198円。安いですよね、キウイも安かった、88円。
そうした中、いま野菜の価格に変化が起きています。
いわゆる“カレー野菜”の「タマネギ」「ジャガイモ」「ニンジン」がお得な値段に、いずれも前の週よりも小売価格が安くなっているのです。
都内のスーパーでは200円を切った新タマネギやニンジン、ジャガイモが並んでいました。
アキダイ・秋葉弘道社長：
この大きさで（タマネギ）3個で298円で売っていたのが、いま4個になって198円。この1年間で一番安いと思う。
東京・新橋駅近くの福島の食材をメインにした店「ひなたぼっこ」。
ランチタイムに人気だったのが「チキンカレー」です。
客：
きょう食べたのは500円です。値段もなかなか安いところと、あと味もおいしいです。
ランチタイム限定の500円「チキンカレー」や、肉汁があふれるハンバーグ。
福島県産のブタを使ったしょうが焼きと、どれもこれも「タマネギ」をたっぷり使う人気メニューです。
店は、野菜がお得になることに期待感を持っています。
ひなたぼっこ・日野原克己店長：
（価格）下がってくれればそれは一番うれしいこと。あまりにも安くても作ってる農家さんに負担がかかると思うので、お互いがWin−Winになる値段で続けていければいいと思う。