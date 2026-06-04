日本テレビ系列は次の日曜日まで地球のためにいいことを考える「グッド・フォー・ザ・プラネット・ウィーク」 グップラとしてキャンペーンを展開しています。



今年のテーマは「明日にちょっといいチョイス」。



4日は、農業が盛んな秋田で大量に出る、廃棄物を活用した取り組みについてです。



燃料価格の高騰を受け、県内では料金を値上げしたり、営業時間を短縮したりする温泉施設が相次いでいます。





こうした中、羽後町の温泉宿泊施設がもみ殻やそば殻を燃料として活用し始めました。住民の憩いの場を守り、循環型の農業にも貢献します。

羽後町で唯一の温泉宿泊施設、としとらんどです。



横手盆地の田園風景を眺めることができる浴室が人気で、地元の人を中心に憩いの場となっています。



その営業を支えているのがお湯を温めるボイラーです。



中東情勢の悪化で原油価格の高止まりが続く中、燃料の灯油代が経営を圧迫しています。



五輪坂ハイツ 佐藤康雄社長

「金額にしますと12カ月で1,000万円超えます」「どんどんどんどん上がってるので、非常に経営に多大な影響を与えているというのが現状です。もう死活問題です」



対策として、この春新たに導入したのが木くずなどを燃やすバイオマスボイラーです。



本格稼働を前に関係者が集まり竣工式が行われました。



五輪坂ハイツ 佐藤康雄社長

「イラン情勢などさまざまありますけれども、燃料価格とか高騰しておりまして、ずいぶん苦慮して参りました」「これを契機に少しでも燃料費の節約等ができることと確信しております」



バイオマスボイラーの整備費は総額約1億2,000万円。



半分近くを、環境に配慮した事業に交付される国の補助金で賄いました。



ボイラーに使う燃料は…



コメを収穫した後大量に出るもみ殻です。



手間とコストをかけて処分しなければならない産業廃棄物で、毎年頭を悩ませる農家も少なくありません。



既存のボイラーとバイオマスボイラーを併用することで、年間1,000万円以上かかっている灯油代を約20パーセント削減する計画です。



もみ殻を350度以上の高温で加熱し炭にするこのボイラー。



温室効果ガスの削減にもつながると期待されています。



西馬音内そばで知られる羽後町。



もみ殻が少なくなる6月以降は…



ソバ粉をつくる過程で出るそば殻も燃料に活用します。



約300ヘクタールでソバを栽培する地元の農業生産法人「そば研」では年間30トンから40トンのそば殻が出ます。



油分を多く含むため、もみ殻よりも燃えやすいということです。



そば研 藤原洋介社長

「処分に困ってやっかい者として取り扱われたものがボイラーの燃料として使われるっていうのは非常にうれしく思う」



さらに燃やした後に出る「くん炭」は…



町内の養鶏場から出る鶏のフンと混ぜて肥料として販売します。



燃焼後に出るくん炭を農作物の栽培に活用することで、循環型の農業にもつながります。



地域資源を余すところなく活用できるバイオマスボイラーに関係者は期待を寄せています。



五輪坂ハイツ 佐藤康雄社長

「島国ですので資源もない国ですから、技術的なところで工夫して続けていくということが目標ですので」「この施設を活用しながら福祉・観光面でも役立っていますので、役割が果たせればいいのかなと思っています。頑張っていきたいと思います」



ありとあらゆる経費が掛かり増しとなる中、捨てられていた地域資源に活路を見出した温泉宿泊施設。



施設ではもみ殻とそば殻を年間450トン燃やし、経費の削減を図りながら約100トンのくん炭をつくる計画です。



循環型の農業を進めながら、住民の憩いの場をこれからも守ります。



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4日にお伝えしたものを含むグップラの特集は、TVerでもご覧になれます。



5日は、ごみの減量についてお伝えします。



※6月4日午後6時15分のABS news every.でお伝えします