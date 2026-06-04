秋田市の西武秋田店で開かれている「シューイチ全国うまいもの博」、開幕から3日までの6日間で去年より1割ほど多い約5万人が訪れるなど、3回目となる今年も大いににぎわっています。



開幕から5日で1週間、人気商品や、おすすめの味を取材しました。



先週金曜に開幕した「シューイチ全国うまいもの博」。



全国27店舗の人気商品が西武秋田店に集結しています。





開幕から3日までの6日間の来場者数は約5万人。県民の胃袋をつかんでいる人気店を紹介します。売り上げ第3位は香川県からやってきた「松風庵かねすえ」。香川特産の和三盆糖を使ったわらび餅は今年も大人気。優しい甘さと、もちプル食感が癖になる一品です。売り上げ第2位は、高知県の「四万十生産」です。高知を代表するグルメカツオのたたきなどを販売しています。藁焼きで旨味を閉じ込めた初ガツオはリピーター続出！ことし初めて登場したカンパチもおすすめです。そして売り上げ第1位は、愛知県からやってきた「世界の山ちゃん」。名古屋のソウルフード、手羽先は、1981年の創業当時から変わらない秘伝のたれと特製こしょうで味付け。お酒の”あて”にもぴったりです。このほか、今年は10店舗が西武秋田店初登場。中でも、ぜひ味わってほしい3つの店を紹介します！まずは、広島県の「ピザ プティギャルソン」。13種類の冷凍ピザ専門店です。瀬戸内海で捕れるシラスを使ったものや瀬戸内レモンのピザなど、地元食材を使った商品が多く並びます。イチオシは、生クリームで煮込んだ広島のカキを使ったピザです。三雲紫恩アナウンサー「あーもうすでにチーズのいい香りがします！すごい伸びますね～いただきます。大粒のカキですよ～。カキがクリーミーでチーズと合います。耳の部分までカリもちでおいしいです」続いては大阪の「いかやきやまげん 京橋本店」。ご当地グルメの一つ、いか焼きは、だしの入った生地に細かく切ったイカと卵を混ぜて鉄板で焼き上げます。チーズや焼きそば、ガリの入ったイカ焼きなど、12種類の味を楽しむことができます。一番人気は「ねぎ醤油」です。三雲アナ「わー！ほっかほかですよ！皆さん湯気見えますか？おいしそう、いただきます。生地がもちもちです、んー！」「ねぎのシャキシャキ感とイカがすごく合います、すごいこりっこりのイカですね」「冷めてもおいしそうですね」いかやきやまげん 京橋本店 髙橋太基さん「冷めてもうちのはおいしいんでぜひ召し上がっていただけたら」三雲アナ「学校帰りの方とかも買いに来る？」髙橋さん「そうですね、大阪ではおやつ感覚で召し上がっていただけています」最後は東京から「抹茶専門店 千休」。社長の久保田夏美さんは抹茶好きが高じて、社会人1年目、23歳のときに店を立ち上げました。久保田さん自らが店頭で立てた宇治抹茶を使った商品もあります。テイクアウトで楽しめる抹茶ラテです。三雲アナ「んー！ミルクも抹茶も濃厚です」「混ぜることで2つの味が立ってすごく和の気持ちになりますね」「立てたての抹茶の深い苦みだったりあとはちょっとこれ、ふたを開けてみると…すごく濃厚な抹茶の香りがして抹茶好きにはたまらないドリンクだと思います」抹茶専門店 千休 久保田夏美さん「ご注文をいただいてから作ることでお客様にもこの抹茶の良さっていうのを感じていただきたいと思って作りました」「会場限定のソフトクリームとかラテは自分用のご褒美で皆さんに楽しんでいただきたいけども、ぜひ手土産に焼き菓子とかも買っていただいて抹茶のおいしさが広まるように皆さんに配っていただけたらうれしいです」「シューイチ全国うまいもの博」は次の日曜日までです。全国の選りすぐりの逸品を食べ逃しなく！※6月4日午後6時15分のABS news every.でお伝えします