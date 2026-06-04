6月4日は「虫歯予防デー」です。



秋田市の認定こども園では歯みがき教室が開かれ、歯科衛生士を目指す学生たちが歯の大切さや正しいブラッシングの方法を伝えました。



歯磨き教室が開かれたのは、秋田市大町のサン・パティオこども園です。



4日は4歳から6歳の園児32人が参加しました。



講師を務めたのは秋田県歯科医療専門学校の3年生9人です。



園児にもわかりやすく歯の大切さや正しい歯みがきの方法を伝えたいと、準備を進めてきました。





大人になっても健康な歯を保つためには乳歯の時期から歯を磨く習慣や正しいブラッシングを身に付けることが必要です。伊藤優菜さん「力強く磨いてしまうと、やっぱり歯茎を傷めてしまったりするのでしっかり優しい力で小さく動かすことを意識してほしいなと思いました」工藤陽菜さん「歯を磨く順番を決めてもらったので、磨き残しがないようにしてきれいな歯を保ってほしいと思います」実際に園児に指導をする機会はとても貴重と話す学生たち。来年から歯科衛生士として県民の健康を支えることを目指し、知識と経験を積み重ねます。※6月4日午後6時15分のABS news every.でお伝えします