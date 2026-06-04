モーニング娘。′26・牧野真莉愛のソロ写真集電子版が配信開始！　大人の表情を見せるベトナムロケの一冊

モーニング娘。'26 牧野真莉愛の写真集『Maria 24 tuổi』が、6月3日より電子書籍で配信開始された。

【写真】牧野真莉愛の写真集『Maria 24 tuổi』書影

本作は、2025年2月2日に紙版が発売された牧野の10冊目となるソロ写真集。“THIS IS ASIAN BEAUTY”をテーマに、全編ベトナム・ダナンとホイアンで海外ロケを敢行した一冊である。これまでの若さ弾ける溌溂とした表現に加え、大人の女性として見せる表情や衣装にも挑戦している。撮影は田畑竜三郎が担当した。

牧野は現在開催中の春ツアーをもって、モーニング娘。'26およびハロー！プロジェクトを卒業する。

電子書籍配信を記念して、既刊写真集のフェアも開催される。実施期間は6月3日から6月16日まで。アニメイトブックストア、Amebaマンガ、ebookjapan、auブックパス、dアニメストア、DMMブックス、dブック、フジテレビオンデマンド、BOOK☆WALKER、ブックライブ、honto、U-NEXT、ヨドバシドットコム、Reader Storeで対象作品が20％OFFとなる。

対象作品は『マリア17歳』『María 18 años』『Maria 19』『真莉愛 二十歳』『M.21』『牧野真莉愛 全集 2018-2022』『Dear MARIA』の7点。なお、書店により開始日がずれ込む可能性がある。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）