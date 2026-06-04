ブルーミング中西は、PlayStation Official Licenseシリーズの新商品を、6月10日より全国のファッションセンターしまむら、およびしまむら公式オンラインストア「しまむらパーク」にて順次発売する。

【画像あり】ロゴはマーク、本体などが普段使いできるデザインに ラインナップ一部紹介

本シリーズは、PlayStationを象徴するロゴマークや、歴代ハードウェアをモチーフにしたデザインを採用した雑貨アイテムをラインアップ。ゲームカルチャーを感じられる遊び心と、日常使いしやすい実用性を兼ね備えた内容となっている。

ピックアップ商品のひとつ「ミニタオル」（539円／税込）は、PlayStationでお馴染みのロゴマークをジャカード織で表現したタオルハンカチ。ゲームシーンを感じさせるデザインでありながら、普段使いしやすいカラーリングと質感が特徴となっている。

「収納ポーチ」（1,639円／税込）は、歴代ハードウェアやコントローラーをモチーフにした収納アイテム。ガジェット類や周辺アクセサリーをまとめて収納でき、ガラス面をきれいに拭けるクリーナークロスが付属する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）