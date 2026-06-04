ラツィオに所属する31歳DFアレッシオ・ロマニョーリは今夏イタリアを離れる見込みのようだ。



イタリア代表経験もあるロマニョーリはローマの下部組織で育ち、2012年にトップチームデビュー。2014年にサンプドリアへレンタル移籍を果たすと、翌年にはACミランへ完全移籍。そして2022年からは現在も所属するラツィオでプレイしている。



今シーズンも公式戦37試合に出場したロマニョーリはラツィオの守備を支える一人だが、現行契約が残り1年を迎える今夏に移籍を果たすという。





『Sky Sports』によると、ロベルト・マンチーニが監督を務めるカタールのアル・サッドへロマニョーリは移籍する予定で、すでに交渉は最終段階にある模様。移籍金は300万ユーロとなり、1年間の延長オプションがついた3年契約となるようだ。今冬にもアル・サッドへの移籍が間近に迫っていたが、ロマニョーリは最終的に残り、ラツィオでシーズンを終えることを選んだ。しかし、伊『calciomercato.com』は「6か月の遅れを経て、ロマニョーリのラツィオからアル・サッドへの移籍がまもなく実現しようとしている」と綴り、別れが近いことを報じた。ラツィオの新指揮官と噂されるジェン‌ナー⁠ロ・ガットゥーゾ​氏は同選手に残留を説得したようだが、ロマニョーリは今冬から熱心に獲得に動いていたアル・サッドへの移籍を決断したようだ。