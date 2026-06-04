ラツィオDFロマニョーリは今夏イタリアからカタールへ？ マンチーニ率いるアル・サッドへの移籍が間近に
ラツィオに所属する31歳DFアレッシオ・ロマニョーリは今夏イタリアを離れる見込みのようだ。
イタリア代表経験もあるロマニョーリはローマの下部組織で育ち、2012年にトップチームデビュー。2014年にサンプドリアへレンタル移籍を果たすと、翌年にはACミランへ完全移籍。そして2022年からは現在も所属するラツィオでプレイしている。
今シーズンも公式戦37試合に出場したロマニョーリはラツィオの守備を支える一人だが、現行契約が残り1年を迎える今夏に移籍を果たすという。
今冬にもアル・サッドへの移籍が間近に迫っていたが、ロマニョーリは最終的に残り、ラツィオでシーズンを終えることを選んだ。しかし、伊『calciomercato.com』は「6か月の遅れを経て、ロマニョーリのラツィオからアル・サッドへの移籍がまもなく実現しようとしている」と綴り、別れが近いことを報じた。
ラツィオの新指揮官と噂されるジェンナーロ・ガットゥーゾ氏は同選手に残留を説得したようだが、ロマニョーリは今冬から熱心に獲得に動いていたアル・サッドへの移籍を決断したようだ。