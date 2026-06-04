山形市によりますと、きょう午後1時15分ごろ、山形市妙見寺の路上でクマ1頭が目撃されました。

【画像】クマ出没場所

市が注意を呼びかけています。

■クマ出没場所（画像）

■６月のクマ目撃情報（山形市）

6月4日（木曜） 午後1時15分頃 大字妙見寺地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月3日（水曜） 午前10時10分頃 富神前地内の農地にてクマのような動物2頭を目撃

6月2日（火曜） 午後9時45分頃 泉町地内の路上にてクマのような動物1頭を目撃

6月2日（火曜） 午後6時20分頃 大字岩波地内の農地にてクマ1頭を目撃

6月2日（火曜） 午前11時30分頃 大字村木沢地内の山林にてクマ1頭を目撃

6月2日（火曜） 午後2時18分頃 松波一丁目地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月2日（火曜） 午後2時15分頃 松波一丁目地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月1日（月曜） 午前11時00分頃 大字山寺地内の線路付近にてクマ1頭を目撃

6月1日（月曜） 午前9時10分頃 大字山寺地内の路上にてクマ1頭を目撃

画像は気象庁より

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2710450?display=1