◆第６４回六甲盃（６月４日、園田競馬場・ダート１８７０メートル、稍重）

春の中距離王決定戦、全国交流レース第６４回六甲盃は４日、園田競馬場のダート１８７０メートルに１０頭（地元６、船橋１、大井１、愛知１、高知１）が参戦して争われ、２番人気のダンテバローズ（小牧）が２番手追走から直線抜け出して６歳で初の重賞制覇を飾った。断然１番人気だった高知のシンメデージーは中団から伸び切れず４着に終わった。

２着に３馬身半差をつける圧勝で、ダンテバローズが春の中距離王に輝いた。逃げるインベルシオンにプレッシャーをかける作戦が奏功。ラスト直線で一気にかわすと、あとは独走だった。「抜け出してからも遊ぶこともなかった」と小牧。「強い馬だと分かっていたので勝ててよかった」と満足そうな表情を浮かべた。

六甲盃を制したのは２００２年ロードバクシン以来、２４年ぶり３度目。「前回のことは、もう忘れた」と冗談を交えながら喜びを表した鞍上が、今後見据えているのは打倒ＪＲＡ。「交流重賞を取りたい」と言葉に力をこめた。

管理する新子調教師も「長距離でのダートグレードを制覇を果たしたい」とＪＢＣクラシック制覇（１１月３日、金沢競馬場・ダート２１００メートル）を目標にかかげた。（蔵田 成樹）