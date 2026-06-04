吉本新喜劇元座長・川畑泰史と「矢野・兵動」兵動大樹のＮＳＣ大阪校９期生コンビが４日、大阪・ミナミの吉本興業本社で、２人が主宰する演劇「この先１０年プロジェクト」の第３弾として主演する舞台「ふたり、静かに…！？」（１９〜２１日、大阪・ＡＢＣホール）のＰＲ会見を行った。

膨大で伏線が張り巡らされたセリフが飛び交う岡部尚子氏作の会話劇。２３年には「ふたり、静かに」のタイトルで、あめくみちこ、竹内都子、小川菜摘の３人が出演して上演された。兵動は「女性の小さい日常の悩みみたいなところに焦点を当てて作られたところに、おっさん２人を無理やり放り込んでもらった」と解説。川畑も「日本一分かりやすい劇団（吉本新喜劇）と一番かけ離れたお芝居。新喜劇なら２時間の台本を３時間で覚えられるのに」と台本を頭に叩き込む作業に苦しんでいるようだ。

豪華な日替わりゲストも登場する。１９日は松竹新喜劇リーダーの藤山扇治郎、２０日は吉本新喜劇座長・すっちー、２１日はマチネが同座員・未知やすえ、ソワレはシークレットとなっている。川畑が「“シークレット”という若手ならすいません」、兵動も「おりそうやなあ。ＮＳＣ出たてで」とボケたが、実際は「意外性のある人」（兵動）、「名前出したらすぐ客席埋まるくらいの方」と大物の登場を予告した。

ちなみに川畑が先月末に出演した舞台「ナインティナイン岡村隆史の花の駐在さん」の縁で、やはり同期の岡村が友情出演する…わけではないという。川畑は「（７月３日に、池乃）めだかさんのイベントに出はんのやし、（同８日に、お〜い！）久馬くんの『月刊コント』（いずれもなんばグランド花月）にも出はんのやし『もうええわ』って言われそう」と苦笑いした。

ストーリーを妨げないよう、アドリブでボケることもツッコむことも我慢するという。兵動は「演技で分かってもらえるように仕上げていきたい」と気合十分。川畑も「演劇が好きな方、吉本新喜劇が好きな方の両方に『ああ楽しかった』と言ってもらえるようなもん作りたい」と意気込んでいた。

「この先１０年プロジェクト」は、同期の２人が「この先の１０年後、どうなっているんだろう…？」という疑問が心に沸き起こったことからたち上げた企画。２４年は舞台第１弾「なれない」、昨年は舞台第２弾「あのころの僕、これからの俺〜タイムスリップ１９７０〜」を上演している。