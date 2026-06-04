◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）

ＪＲＡは４日、安田記念出走馬の調教後馬体重（増減は前走からの比較）を発表した。

２ケタの増減があったのは、前走で海外出走の２頭を除く、１５頭のうち７頭もいた。最も変化があったのは２０キロ増の４９４キロを計測したロングラン（セン８歳、美浦・和田勇介厩舎、父ヴィクトワールピサ）。前走のマイラーズＣは８キロ減の４７４キロで最下位の１８着に終わったが、読売マイラーズＣを制した昨年は４７８キロで出走。勝利時の馬体重が４６８〜４８８キロだったことから少し増えている印象がある。気温が上がってきた時期で、しっかり調教メニューも消化しているうえでの大幅増は激変のサインかもしれない。

続いて増減の多かった馬は、１７キロ増の５０９キロだったレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）。重賞５勝目となった２走前の中山記念では馬体重が４８４キロで、前走の大阪杯（６着）は８キロ増の４９２キロで出走している。デビューからレースでは５００キロ以上で出走したことがない。

他では、昨年のＮＨＫマイルＣを制したパンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）が前走の高松宮記念（４着）から１４キロ増の５００キロを計測。デビュー戦が４６０キロだったが、２戦目以降は海外を除けば４８０キロで推移してきている。

前走で海外に出走したのは２頭。５０４キロを計測したガイアフォース（牡７歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）は、ドバイ・ターフ（６着）からの参戦だが、２走前のマイルＣＳ（２着）では５０２キロで出走していることから、普段と変わりない数字と言える。もう１頭は５４６キロだったルクソールカフェ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）。こちらはサウジカップ（５着）から４か月ぶりの実戦になるが、３走前の武蔵野Ｓ（１着）が５４４キロ、２走前のチャンピオンズＣ（１５着）が５５０キロだったことから大きく変わっていないと言える。