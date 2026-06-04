息子を装ってウソの電話をかけ、80代の女性から現金1000万円をだまし取ったとして、高校2年生の少女と自称アルバイトの少年が逮捕されました。高校生の少女は闇バイトのリクルーター役とみられています。

警視庁によりますと詐欺の疑いで逮捕された愛知県名古屋市に住む高校2年生の少女（16）と愛知県春日井市に住む自称アルバイトの少年（17）は2026年4月、仲間と共謀して息子を装って東京・練馬区に住む80代の女性に「病院内に財布を置き忘れた。来週までお金を貸してほしい」とウソの電話をかけ、現金1000万円をだましとった疑いが持たれています。

少年が受け子で高校2年生の少女が、地元の友人だった少年に「4日間だけ闇バイトしない？50万は確定でもらえる。絶対に警察には捕まらないから」などともちかける、リクルーターだったとみられています。

調べに対し2人は容疑を認め、少女は「知り合いから頼まれて、紹介できたら20万円もらえると聞き、お金が欲しくてやってしまった」と供述し、少年は、「最初は断ったが、お金に困っていたのでやってしまった」と供述しているということで、警視庁は他にも関わった人物がいるとみて調べています。