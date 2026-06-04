【ベローチェ40周年記念】黒ねこデザインの限定ハンドタオルがもらえる「40周年 黒ねこサマーキャンペーン」開催

1986年11月1日に代々木に第１号店をオープンした『カフェ・ベローチェ』は、40周年を記念し、全国の『カフェ・ベローチェ』店舗にて「40周年 黒ねこサマーキャンペーン」を2026年6月18日（木）から9月16日（水）まで実施する。

キャンペーン期間中、税込500円以上のレシート3枚、または税込1,500円以上のレシート1枚を提示した利用者に、先着・数量限定で「40周年記念 黒ねこハンドタオル」（全8種・ランダム）を1枚プレゼントする。

【「40周年記念 黒ねこハンドタオル」全8種のデザインをすべて画像で見る】

〈40周年記念 黒ねこハンドタオル〉

『カフェ・ベローチェ』で親しまれている黒ねこをモチーフにした限定ハンドタオル。テーマは「夏休みを楽しむ黒ねこから届く季節のお便り」で、切手風デザインを採用した。外袋も手紙をイメージした仕様となっている。

ハンドタオルには、コーヒーゼリーやクリームソーダ、とろうま贅沢プリンなど『カフェ・ベローチェ』の商品とともに過ごす黒ねこや、スイカや浮き輪など夏らしいモチーフを描いている。

また、上部に配置された40周年記念スタンプは、複数枚を並べると「VELOCE」の文字が完成する仕掛けとなっている。サイズは約24cm×24cmで、持ち運びやすく吸水性にも優れたアイテムだ。各期間４種の全８種で、ランダムでの配布となる。

〈第1弾デザイン〉

2026年6月18日（木）〜8月2日（日）の期間に配布。

「ぷるんとゼリーで大冒険にゃ」

「ぷるんとゼリーで大冒険にゃ」

「しゅわっとソーダの向こうはなにかにゃ？」

「ちょんちょん、朝顔におはようにゃ」

「ゆらゆらボールで落ちちゃうにゃ」

〈第2弾デザイン〉

2026年8月3日（月）〜9月16日（水）の期間に配布。

「ひんやり、ぷるっと南国気分にゃ」

「ひんやり、ぷるっと南国気分にゃ」

「もこもこ雲をもぐもぐしたいにゃ」

「ぷかぷか、真夏のひとやすみにゃ」

「スイカをしゃくっと、ごちそうさまにゃ」

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〈キャンペーン概要〉

実施期間：第１弾 2026年6月18日（木）〜8月2日（日）、第２弾 2026年8月3日（月）〜9月16日（水）

対象店舗：全国の『カフェ・ベローチェ』全店

参加条件：税込500円以上のレシート3枚、または税込1,500円以上のレシート1枚の提示

景品：40周年記念 黒ねこハンドタオル（ランダム配布）

※数量限定のため、なくなり次第終了。