純烈弟分「モナキ」おヨネ、別の名前候補があった「初めて知った」「別名の世界線も面白すぎる」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/06/04】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキのおヨネが、6月4日に名古屋テレビ系情報番組『ドデスカ！』（毎週月曜〜金曜あさ6：00）にVTR出演。別の名前候補があったことを明かした。
【写真】バズリ中の純烈弟分「斬新すぎる」実際の証明写真
この日、おヨネは「実はおヨネの他にヨネヨーネという名前の候補も上がっていたんですけど」と告白。「妖怪ヨネヨーネみたいなイメージで付けたらしいですが、おヨネの方が好きだったのですごく嬉しかったです」と名前に関する秘話を明かした。
また、番組ではおヨネについて「幼い頃から歌が大好き 大学ではアカペラサークルに」「会社員生活を送りながらカラオケ喫茶で歌唱力を磨く」「グループ最年少」とテロップで紹介された。
ファンからは「おヨネで良かった」「今の方がしっくりくる」「別名の世界線も面白すぎる」「初めて知った」「びっくり」といった反響が寄せられている。
モナキは、純烈リーダー・酒井がプロデュースする「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバーを中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」は「名もなき者たち」の短縮形。酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、「もなき」が持つ、「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前から、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が7億回再生突破、デビューシングルが予約だけで3万枚、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。（modelpress編集部）
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◆「おヨネ」以外の名前候補があった
この日、おヨネは「実はおヨネの他にヨネヨーネという名前の候補も上がっていたんですけど」と告白。「妖怪ヨネヨーネみたいなイメージで付けたらしいですが、おヨネの方が好きだったのですごく嬉しかったです」と名前に関する秘話を明かした。
◆「おヨネ」以外の名前候補に反響
ファンからは「おヨネで良かった」「今の方がしっくりくる」「別名の世界線も面白すぎる」「初めて知った」「びっくり」といった反響が寄せられている。
◆人気爆発中のモナキ
モナキは、純烈リーダー・酒井がプロデュースする「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバーを中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」は「名もなき者たち」の短縮形。酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、「もなき」が持つ、「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前から、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が7億回再生突破、デビューシングルが予約だけで3万枚、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。（modelpress編集部）
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